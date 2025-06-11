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PEPERO巧克力棒雞蛋糕！魚刺人雞蛋糕再出手 不只聯名款「爆餡雞蛋糕」 消暑神器「PEPERO霜淇淋」也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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繼與不二糕餅聯手後，「魚刺人雞蛋糕」再度推出聯名款，與韓國長年熱賣「PEPERO」異業合作推出「2款聯名甜點」，不光有雞蛋糕，消暑聖品霜淇淋也同步登場。

圖／魚刺人雞蛋糕粉專
圖／魚刺人雞蛋糕粉專

「魚刺人雞蛋糕」強強聯手，把巧克力棒跟雞蛋糕結合了！「魚刺人雞蛋糕」攜手韓國第一名巧克力餅乾棒品牌「PEPERO」聯名推出「PEPERO杏仁巧克力雞蛋糕、PEPERO x 海鹽牛奶霜淇淋」兩款甜點，聯名雞蛋糕除經典酥脆外皮外，杏仁巧克力內餡更會爆漿，一定要趁熱吃。

PEPERO杏仁巧克力雞蛋糕。圖／業者提供
PEPERO杏仁巧克力雞蛋糕。圖／業者提供

而聯名霜淇淋則是以海鹽牛奶霜淇淋為底，搭配兩支PEPERO，口感層次更豐富，鹹甜交織吃不膩。聯名期間自即日起至7/6，雞蛋糕於全台魚刺人販售，而霜淇淋則限中山店、大稻埕店、基隆店、審計店、樂成宮店及台東店。依各店供應情況為準。

PEPERO x 海鹽牛奶霜淇淋。圖／業者提供
PEPERO x 海鹽牛奶霜淇淋。圖／業者提供

此外，聯名期間還有特別活動，只要購買兩份餐點且其中一件為聯名商品，即加贈「PEPERO杏仁巧克力餅乾棒」乙盒，PEPERO鐵粉可千萬別錯過囉！

圖／魚刺人雞蛋糕粉專
圖／魚刺人雞蛋糕粉專

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