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蛋黃酥變身迷你！ 不二糕餅「迷你蛋黃酥」超療癒一口吃 6週年刮刮集卡抽Vespa 還人人有獎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自不二糕餅臉書粉專
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全新「迷你蛋黃酥」可愛登場！ 不二糕餅這次推出「迷你蛋黃酥」，把熟悉的經典味轉化為現代生活的輕盈小點心，超適合通勤、下午茶或宵夜，一口吃超療癒；同時迎接6週年祭出超殺回饋活動，吃甜點享刮刮卡抽好禮，最大獎直接送你偉士牌Vespa機車騎回家！

圖／取自不二糕餅臉書粉專
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◎不二糕餅新招牌「迷你蛋黃酥」登場　台中味「遊戲盒」像開甜點寶箱

不二糕餅這次推出全新「迷你蛋黃酥」，每一顆迷你蛋黃酥全程手工製作，從鹹鴨蛋黃的搓揉比例到紅豆沙的綿密度、外皮層層酥香都不馬虎，酥皮一咬即化，紅豆沙滑順不膩，蛋黃鹹香濕潤，每一口都剛剛好，完美濃縮一顆「小而強大」的酥點。

圖／取自不二糕餅臉書粉專
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把甜點玩出新高度！更推出的「可以吃的遊戲盒」，每盒收錄一整組「台中代表」角色，以「迷你蛋黃酥」代表台中糕餅實力、「珍珠奶茶」致敬台中手搖之都、「茶鳳黃」是不二限定角色、「麻芛湯」超台中超在地代表、「消波塊」懂的自然就懂啦。超療癒又有哏！每盒還能抽到「不二閃卡」，供應蒐集4款SSR卡片，讓大家吃餅開寶箱，充滿遊戲魂！

圖／取自不二糕餅臉書粉專
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◎6週年超狂回饋！吃甜點抽好禮最大獎是Vespa

不只祭出新品，迎來不二糕餅6週年回饋活動更是誠意滿滿！自6/13至7/31期間，於不二糕餅台中門市&官方購物網站，凡單筆消費滿880元就送「刮刮卡」乙張(可累贈)，張張有獎，最大獎直接送你一台 Vespa LX125，還有 Leica 相機、AirPods Max、Marshall 藍牙喇叭等重量級好禮！

圖／取自不二糕餅臉書粉專
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🎁刮刮卡獎項總整理：

．特獎｜Vespa LX125（價值127,900元）

．首獎｜Leica D-LUX8 相機（價值55,000元）

．貳獎｜Apple AirPods Max（價值17,990元）

．參獎｜Marshall 藍牙音箱（價值8,690元）

．肆～柒獎｜不二購物金500元/200元/100元/30元

圖／取自不二糕餅臉書粉專
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蛋黃酥 不二糕餅

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