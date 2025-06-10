台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打果優、生椰系列　開幕限時買1送1+任務挑戰免費喝

手搖控快衝！ 台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打的不是一般茶飲，而是清爽又顏值爆表的果昔優格、水果美式、生椰咖啡系列，開幕還限時大撒優惠，買一送一＋任務免費送飲料，炎熱夏天立刻來一杯。

圖／娜娜福 nanafru提供

果優控喝出滿滿營養＋輕盈感，娜娜福nanafru「奇異仙子果優」用奇異果、菠菜、芹菜融合濃郁希臘式優格，每一口都是滿滿纖維質，清新無負擔；而少女心必備的「仲夏野莓果優」，藍莓、草莓、蔓越莓交織出夢幻紫紅色系，酸酸甜甜、喝起來好療癒。

左（仲夏野莓果優）右（奇異仙子果優）。圖／娜娜福 nanafru提供

咖啡控一定要追的有，「柚香美式」，柚子皮的清香讓咖啡不再苦澀，保留咖啡本身香氣，又多了層層果香；「Na杯拿鐵」是娜娜福最具代表性的椰香咖啡，濃郁咖啡搭上天然椰子香，彷彿置身海島風情中，清新又解膩。而不喝咖啡也有選擇，「NA杯茶鮮乳」將紅茶＋鮮乳＋椰香結合，是溫潤滑順療癒系午茶選項。

左（柚香美式）右（茉莉西西里）。圖／娜娜福 nanafru提供

左（Na杯拿鐵）右（Na杯茶鮮乳）。圖／娜娜福 nanafru提供

娜娜福開幕還要來點驚喜，自6/11至6/13，水果美式、NA杯系列全品項9折(不含外送平台)；6/14、6/15限時純茶系列買一送一，供應時間11:00~19:00，每人限購3組。

不只折扣、還有闖關互動任務卡活動，買果昔優格拿任務卡，完成兩個任務再回店消費，即可兌換一杯免費果優飲品，果昔優格買一送一任務活動，限時供應11:00~13:00，限量100組，每人限1組。

📍娜娜福 nanafru 台南善化店

．正式開幕：2025年6月11日

．地址：台南市善化區中山路310-1號