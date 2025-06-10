快訊

3校區畢典僅能看直播！畢業生傻眼「學費沒少繳」…高雄科大回應了

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

酒店小姐遭打暈丟海亡…凶嫌疑花費百萬消費 問訊僅透露「跟金錢有關」

台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打果優、生椰系列　開幕限時買1送1+任務挑戰免費喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／娜娜福 nanafru提供
圖／娜娜福 nanafru提供

手搖控快衝！　台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打的不是一般茶飲，而是清爽又顏值爆表的果昔優格、水果美式、生椰咖啡系列，開幕還限時大撒優惠，買一送一＋任務免費送飲料，炎熱夏天立刻來一杯。

圖／娜娜福 nanafru提供
圖／娜娜福 nanafru提供

果優控喝出滿滿營養＋輕盈感，娜娜福nanafru「奇異仙子果優」用奇異果、菠菜、芹菜融合濃郁希臘式優格，每一口都是滿滿纖維質，清新無負擔；而少女心必備的「仲夏野莓果優」，藍莓、草莓、蔓越莓交織出夢幻紫紅色系，酸酸甜甜、喝起來好療癒。

左（仲夏野莓果優）右（奇異仙子果優）。圖／娜娜福 nanafru提供
左（仲夏野莓果優）右（奇異仙子果優）。圖／娜娜福 nanafru提供

咖啡控一定要追的有，「柚香美式」，柚子皮的清香讓咖啡不再苦澀，保留咖啡本身香氣，又多了層層果香；「Na杯拿鐵」是娜娜福最具代表性的椰香咖啡，濃郁咖啡搭上天然椰子香，彷彿置身海島風情中，清新又解膩。而不喝咖啡也有選擇，「NA杯茶鮮乳」將紅茶＋鮮乳＋椰香結合，是溫潤滑順療癒系午茶選項。

左（柚香美式）右（茉莉西西里）。圖／娜娜福 nanafru提供
左（柚香美式）右（茉莉西西里）。圖／娜娜福 nanafru提供

左（Na杯拿鐵）右（Na杯茶鮮乳）。圖／娜娜福 nanafru提供
左（Na杯拿鐵）右（Na杯茶鮮乳）。圖／娜娜福 nanafru提供

娜娜福開幕還要來點驚喜，自6/11至6/13，水果美式、NA杯系列全品項9折(不含外送平台)；6/14、6/15限時純茶系列買一送一，供應時間11:00~19:00，每人限購3組。

不只折扣、還有闖關互動任務卡活動，買果昔優格拿任務卡，完成兩個任務再回店消費，即可兌換一杯免費果優飲品，果昔優格買一送一任務活動，限時供應11:00~13:00，限量100組，每人限1組。

📍娜娜福 nanafru 台南善化店

．正式開幕：2025年6月11日

．地址：台南市善化區中山路310-1號

編輯推薦

手搖

相關新聞

台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打果優、生椰系列　開幕限時買1送1+任務挑戰免費喝

台南新開「果昔手搖飲」爆美！ 「娜娜福nanafru」主打果優、生椰系列　開幕限時買1送1+任務挑戰免費喝

22年影城走入歷史！ 台南國賓影城二館6／30結束營業 在地人不捨：時代眼淚

22年影城走入歷史！ 台南國賓影城二館6／30結束營業 在地人不捨：時代眼淚

麵食控會Ｎ訪！台南老字號「綠色刀切麵版牛肉麵」超經典　探店必點「神級古早味」大片又多汁

隱藏在刀切麵店的超強炸排骨！台南這間「蔬菜刀切麵」店在地飄香逾40年，不論是「綠色刀切麵版牛肉麵」還是炸水餃都深受饕客喜愛，這道「神級古早味」更是一吃就愛上。

台南抹茶控等到了！「辻利茶舗」快閃台南 首四日「夯品買1送1」 還有強強聯手「限定巴斯克、雙茶布丁」台南才吃得到

台南抹茶控等到了！日本抹茶名家「辻利茶舗」即日起登陸台南快閃，首四日祭出「夯品買一送一」邀請在地人共襄盛舉，還有與老宅咖啡廳聯手推出限定甜點，也只在台南吃得到！

限時「晚餐吃到飽」只要399！嘉義101「福容voco」Buffet「惜食專案」超激省 暢吃「高CP值自助吧」先訂位

惜食「晚餐吃到飽」只要399！有嘉義101美稱的「嘉義福容voco酒店」新推出「惜食晚餐專案」，平日指定時段享用自助吧吃到飽僅需399+10%元，...

鳳凰花開城隍前！中寮安溪廟宇風景美如畫 紅花入鏡白橋入詩

古廟紅花齊爭艷，這樣的景象就在嘉義中寮安溪城隍廟！當火紅鳳凰花灑落於白橋與牌坊之間，整座園區彷彿走進一幅盛夏的水墨畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。