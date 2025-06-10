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「COMEBUY x 崩壞：星穹鐵道」限定聯名手搖正式推出！搭配荔枝系飲品清涼登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／COMEBUY提供
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夏季炎炎越來越熱，正是來杯手搖飲解暑的最佳時機！COMEBUY六月推出經典熱銷19年的荔枝系列飲品，與超人氣二次元遊戲《崩壞：星穹鐵道》攜手合作，於6月16日至7月16日推出四款夢幻聯名飲品：【荔枝玉露、荔枝玉露椰果、玉荷冰綠晶球、玉荷冰綠椰果】。此次聯動以「過去。未來。回憶的味道」為主題，不只讓人喝得沁涼，還能一口體驗滿滿宇宙級的奇幻風味。

圖／COMEBUY提供
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圖／COMEBUY提供
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凡於活動期間至全台COMEBUY門市購買任一款聯名荔枝飲品，即可獲得限量虛寶卡一張；單筆購買三杯以上，還可加碼獲得隨機角色杯墊與明信片各一張（數量有限，隨機贈送，送完為止）。此外，只要現場出示《崩壞：星穹鐵道》遊戲UID畫面，單杯再享10元折扣優惠！此次活動僅限現場櫃檯點購，不適用外送與自助點餐，記得親臨門市參與這場盛夏冒險。

圖／COMEBUY提供
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COMEBUY秉持對品質的堅持，為了每一杯茶的安全與美味，堅持原物料嚴格檢驗與第三方茶葉檢測。經典「荔枝玉露」搭配自家研發荔枝凍，口感如同現剖果肉，香甜消暑；「玉荷冰綠」則以茉莉綠茶為基底，加入荔枝風味後更加清香順口，搭配椰果或晶球更添咀嚼樂趣，成為夏日手搖控的最愛。

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盛夏最強聯名盛事即將登場！從遊戲世界到現實生活，《崩壞：星穹鐵道》與COMEBUY攜手打造清爽冒險體驗，不僅滿足味蕾，更將收藏樂趣升級。6月16日開跑，全台粉絲快揪開拓者夥伴一起前往門市開啟味覺旅程，願此行，終抵群星。趕快揪團收集起來吧！

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