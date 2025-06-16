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「火鍋吃到飽南霸天」北上了！台北首家「饗麻饗辣PLUS」開幕 「肉品海鮮、熟食到甜點」近百款任你吃 最低858元就開嗑
火鍋吃到飽南霸天首度北上！南台灣話題火鍋吃到飽「饗麻饗辣」北部首店插旗南港LaLaport，高檔肉品、海鮮吧台到精緻甜點任你吃，最低858元起，一開放預約後即吸引大批民眾朝聖搶訂。
有火鍋吃到飽南霸天之稱的「饗麻饗辣」版圖來到台北，北部首店於南港LaLaport PLUS店於今(16)日盛大開幕，品牌LOGO升級與全新質感內裝，打造更新潮、舒適的用餐體驗，堪稱南港最美火鍋吃到飽。
「饗麻饗辣」以能無限取用的吃到飽型式廣受消費者青睞，不僅有M9和牛霜降、伊比利豬五花等逾10款高級肉品，海鮮吧台還有鮮甜螃蟹、胭脂蝦等尚青海味任你夾；甜點部分也是下重本，集結可麗露、巴斯克蛋糕、可頌等法式點心，時蔬、火鍋料及熟食、飲冰品加一加有近百款品項都能吃到飽，超狂哈根達斯雪糕同樣不怕你吃，最低平日午餐每人858+10%元即可享用。各餐期供應品項依現場與時段限定為準。
有預算的朋友還可升級1688方案，從A5和牛、日本生食級干貝到松葉蟹腿等奢華食材統統無限供應。此外，台北首店再推獨家「微醺酒吧檯」，不論是啤酒、沙瓦特調還是無酒精飲品都能任選。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藝人Jacko蔣偉文受邀開箱分享，現場供應多道可口佳餚，令他讚不絕口直呼「好吃到真的會想拍手」。
饗麻饗辣 南港LaLaport PLUS店
開幕日：2025/6/16
地址：台北市南港區經貿二路131號6F
營業時間：11:00-22:00
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