「火鍋吃到飽南霸天」北上了！台北首家「饗麻饗辣PLUS」開幕 「肉品海鮮、熟食到甜點」近百款任你吃 最低858元就開嗑

人氣台式石頭火鍋品牌「萬客什鍋」強勢插旗新北新莊，最新分店就座落於復興路一段、鄰近新莊棒球場，目前招牌與裝潢已初步完成，引起當地居民熱烈關注。這間自台中發跡、以個人小火鍋闖出名號的名店，自2021年北上展店以來，憑藉爆炒香氣與道地台味火鍋累積超高人氣，不論是台北八德、長安店或新北永和店皆經常大排長龍，新莊人更在地方社團熱烈敲碗期盼開幕。

2025-06-15 13:01