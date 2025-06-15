台式石頭火鍋「萬客什鍋新莊店」預計7月開幕！插旗新北再掀排隊熱潮
人氣台式石頭火鍋品牌「萬客什鍋」強勢插旗新北新莊，最新分店就座落於復興路一段、鄰近新莊棒球場，目前招牌與裝潢已初步完成，引起當地居民熱烈關注。這間自台中發跡、以個人小火鍋闖出名號的名店，自2021年北上展店以來，憑藉爆炒香氣與道地台味火鍋累積超高人氣，不論是台北八德、長安店或新北永和店皆經常大排長龍，新莊人更在地方社團熱烈敲碗期盼開幕。
創立於1994年的萬客什鍋，以傳統台菜為靈感，打造超過50種口味鍋物，包含石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋等四大系列，還首創「麻油炸蛋」，此「激情台式熱炒」般的台式鍋物保證滿足國人味蕾。每鍋價格落在358至598元之間，讓喜愛重口味與濃郁湯頭的饕客一次滿足。
目前新莊店雖尚未公布確切開幕日，但品牌粉專已曝光地址，預計將於7月正式開幕，勢必再掀新一波排隊熱潮。對於鍋控而言，這不僅是一間火鍋店，更是一場濃厚台味的美食饗宴，值得親臨體驗。
最後全台灣門市即日起至6月30日，不限學生。會員憑券享海陸雙拼盤（極上板腱牛＋船凍白蝦/雪紋梅花豬＋船凍白蝦）
萬客什鍋 新莊店
地址：新北市新莊區復興路一段211號
開幕日：預計2025年7月（實際時間以官方公告為準）
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