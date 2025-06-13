火鍋界的勞斯萊斯！ 台中「沐明鍋物」27樓高空景觀中體驗奢華火鍋饗宴

坐落於台中七期核心地段的沐明鍋物，是一家藏身在27樓高的頂級火鍋餐廳，不僅擁有遼闊的城市景觀，更被譽為火鍋界的勞斯萊斯，主打生猛活體海鮮與頂級日本和牛，無論是浪漫約會還是聚餐，皆能在這裡享受一場視覺與味覺兼具的奢華鍋物饗宴。

沐明鍋物位置

沐明鍋物位在台中惠中路上中信金控大廈的高樓中，鄰近新光三越、台中大遠百，門口處就會看到沐明鍋物的招牌，進入大門後至櫃台報到，會有服務人員協助帶位。

電梯直達27樓就是沐明鍋物囉，外觀低調神秘，門口看板上還有許多名人到訪的簽名呢。

沐明鍋物環境

一踏入店內，首先映入眼簾的是27樓俯瞰台中的遼闊城市美景，店裡頭的裝潢以高雅質感為主軸，融合現代時尚與典雅氛圍，營造出舒適而不失格調的用餐空間。特別的是，店內還設有精緻網美花牆，讓賓客在享受美食之餘，也能拍下幾張風格獨具的美照，留下美好回憶。

座位區以三至四人座位為主，寬敞的用餐環境，搭配舒適座椅，還可以邊用餐邊欣賞窗外的高空美景，另外後方還有半開放式的圓桌桌位區。

接著往旋轉樓梯上去，28樓主要是包廂區座位，裝潢一樣很美，圓桌是質感大理石紋桌面，包廂一間可容納10人，三間包廂可以互相打通，非常適合多人聚餐。

沐明鍋物主打生猛活體海鮮，當然少不了水族箱囉，裡頭放了各式各樣瓦跳跳的生猛海鮮，帝王蟹、松葉蟹、沙公、玳瑁石斑通通吃得到，活體海鮮都是採時價，會先秤重給賓客確認再料理。

沐明鍋物菜單

糖糖這次點了兩份套餐加上一道主廚私房菜，套餐包含主廚前菜、野菜盛合、主餐、食事、和食、飲品、甜點及水果。

主廚前菜 – 萊香鮮蝦

主廚前菜萊香鮮蝦，採用開背赤蝦搭配炙燒海膽醬，蝦肉彈牙鮮美，帶著海膽的濃郁鮮香，加上口感清爽的櫛瓜細麵及油漬番茄交織出豐富層次，最上層點綴著翠綠雪豆苗，不僅增添視覺美感，也讓整體風味更加清新，而最底層鋪上萊姆片，可依個人口味搭配食用，為整道菜增添一抹酸香，清爽又開胃。

和食 – 酥炸沙梭魚

時令小料理是酥炸沙梭魚，外皮炸至金黃酥脆，裡頭肉質細緻鮮嫩，上頭搭配炒乾辣椒絲，層次更加豐富。

食事 – 鮭魚卵流心和牛滷肉飯 加價99元

食事糖糖加價升級沐明鍋物的人氣餐點鮭魚卵流心和牛滷肉飯，採用和牛製成的滷肉，搭配黃金機能蛋及鮭魚卵點綴。

品嚐時輕輕劃破蛋黃，讓金黃濃郁的蛋液緩緩流入底下的和牛滷肉飯中，讓整體口感更加滑順柔和，每一口都融合了和牛油香，再搭配鮭魚卵在口中綻放的鮮甜鹹香，層次豐富，令人回味無窮。

時蔬 – 野菜盛合

套餐鍋物均會附上一盤野菜盛合，裡頭包含豆腐、水果玉米、南瓜、雪白菇、金針菇、番茄、高麗菜、青江菜、貢丸等豐富食材。

湯底 – 昆布柴魚時蔬高湯

為了能更細細品嘗食材的自然原味，沐明鍋物的湯底僅使用雞肉、昆布與新鮮蔬果熬製，湯頭淡雅清甜，可以品嘗海鮮及肉品最原始的鮮味。

點海鮮的話，店家還會額外付上「日榮中村酒造」為沐明獨家釀造的清酒，清酒入鍋後的湯底不僅香醇回甘，還能提升食材的鮮甜，建議大家可以先淺嚐一口清酒，感受最原始的果馥、花香、米醇風味

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

喜歡重口味的朋友，隨桌也會附上Boss辣椒醬、蒜香醬油及和風柚子醋可以搭配享用，增添香氣。

主餐 – 活體玳瑁石斑 4604元（時價）

海鮮主餐糖糖選了野生時令鮮魚，這次吃到的鮮魚是來自澎湖海釣並直送餐廳的玳瑁石斑，魚身滿佈六角形至圓形的棕色斑紋，屬於體型較小的石斑魚，經過廚房料理，將活體魚去刺切成片狀，可以直接片狀下鍋至魚肉呈現白色模樣就能享用囉。

玳瑁石斑肉質鮮美細緻，富有彈性與膠質感，入口滑嫩又帶有嚼勁，每一口都令人意猶未盡，讓人忍不住一塊接一塊。

主餐 – 日本A5黑樺牛翼板 4180元

取自於下肩胛部的日本A5黑樺牛翼板，口感類似牛小排，但不會像牛小排油脂這麼多，只要下鍋輕涮至三分熟，口感軟嫩，入口即化，富有濃郁的牛肉香氣。

吃完火鍋後，還有提供雜炊的服務，將米粒加入湯底後吸收至飽滿再加入蝦、蟹碎肉與黃金機能蛋進行攪拌，米粒吸附著湯汁精華，入口帶有海鮮的甘甜，還能吃到鮮甜蟹肉，就算再飽也想再來一碗。

避風塘沙公 4400元（時價+工費）

這道避風塘沙公是沐明鍋物主廚的私房熱菜之一，選用新鮮活體沙公，先行快炒至熟，鎖住蟹肉鮮甜，接著將蒜酥與秘製香料翻炒至金黃酥脆、香氣四溢，再與沙公一同熱鍋拌炒，讓香氣完整包覆每一寸蟹殼，香辣帶勁的口感，令人吮指回味、欲罷不能。

甜點 – 主廚手作甜品

主廚手作甜品是仙草凍，裡頭還有香Q芋圓，冰涼又解膩。

清酒霜淇淋 88元（加價升級）

另外這款加價升級的清酒霜淇淋絕對值得一試，以北海道十勝霜淇淋為基底，融合沐明特選清酒，在濃郁奶香中帶出清酒特有的甘醇與細緻香氣，尾韻悠長、層次分明，甜而不膩。

水果 – 季節果物

除了精緻甜點外，沐明鍋物也貼心提供當季新鮮水果，糖糖今天品嚐到的有西瓜、芭樂、鳳梨與蘋果，每一樣都鮮甜多汁。

飲品 – 百香果氣泡飲

酸甜的百香果香氣融合細緻氣泡的百香果氣泡飲，入口沁涼暢快，帶來夏日般的清新感受。

比利時虹吸式熱咖啡 128元（加價升級）

沐明鍋物還有提供桌邊泡煮咖啡的服務，比利時虹吸式熱咖啡透過虹吸壺萃取，將咖啡香氣完美釋放，風味醇厚圓潤、層次分明，入口溫潤滑順，尾韻帶有淡雅果香與微苦餘韻，在煮泡的過程中可享受窗外美景、療癒心情真的超棒。

從高空景觀到頂級食材，沐明鍋物不僅滿足了味蕾，更是一場視覺與感官的全方位饗宴，無論是紀念日、約會或親友聚餐，都能在這裡享受最細膩的服務與美味料理。

電話：𝟎𝟒-𝟐𝟐𝟓𝟐𝟏𝟓𝟓𝟏

地址：台中市西屯區惠中路一段𝟖𝟖號𝟐𝟕-𝟐𝟖樓

時間：平日12:00~16:00；18:00~23:00；假日11:30~16:00；17:30~23:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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