「芒果吃到飽」回歸！千葉火鍋夏季限定活動連發，壽星獨享5折優惠

以高CP值聞名的「千葉火鍋」今夏再度升級幸福感，推出多檔季節限定活動。6月15日起至7月15日，全台門市限時推出「芒果吃到飽」，嚴選與在地小農合作的金煌芒果與玉文芒果，香甜多汁、口感綿密，讓消費者一次享盡夏季最強水果。每日供應數量依門市為準，想吃手腳可得快。

圖／取自千葉火鍋臉書粉絲團

緊接著，7月1日至7月30日登場的「安妞韓國季上菜」活動，特設「韓式冷菜專區」，每日提供多款道地韓式小菜，包括泡菜、涼拌豆芽與酸蘿蔔等，皆以正宗韓式手法醃製，清爽開胃，是炎夏最佳搭配。

圖／取自千葉火鍋臉書粉絲團

此外，即日起至6月30日，消費者還能搶攻和牛加天使紅蝦吃到飽的超值方案。同時，六月壽星憑享味卡更享專屬折扣：千葉火鍋門市可享5折、享千葉火鍋75折、新千葉火鍋A/B餐85折，部分門市不適用，詳情請洽各門市。

圖／取自千葉火鍋臉書粉絲團

配合數位趨勢，千葉火鍋也升級行動支付服務，現在使用 LINE Pay 即可快速完成付款，不用找零、不必等刷卡，讓用餐流程更順暢。目前基隆店、中華店等部分門市尚未支援，極千葉火鍋文中店則預計7月開幕。夏日美味不容錯過，快揪團一起冷氣房開鍋吃爆吧！