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CNN認證「台北最強牛肉麵」！故宮晶華冠軍牛肉麵坊限時回歸 「鴛鴦鼎牛肉麵＋紐約炒手」必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

牛肉麵控快追這波快閃美食回歸！曾經開在信義區、創下單月營收破400萬傳奇的「晶華冠軍牛肉麵坊」，於台北故宮博物院B2「故宮晶華」回歸啦，將自6/14一路營業到10/12，為期4個月期間限定！

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

這間由晶華國際酒店集團打造的牛肉麵品牌，過去曾被CNN點名為「台北最好吃牛肉麵」之一，這回選在文化氣息滿滿的故宮回歸，快閃店座位數多達150席，現場提供多款招牌牛肉麵，其中最受矚目的，莫過於熱賣超過35年的「晶華紅燒牛肉麵」，濃郁湯頭搭配大塊軟嫩牛肉。另外，還有榮獲第八屆台北牛肉麵節冠軍、也被美國CNN大讚的「冠軍清燉牛肉麵」，湯頭清爽又層次豐富，是走清新路線的代表。而原本只有在台北晶華酒店才吃得到的「鐵人麻辣牛肉麵」，則是由日本中華料理名廚陳建一親自研發，香辣過癮、不嗆喉，吃過都說讚！

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

最吸睛的則是宮晶華獨家推出的「鴛鴦鼎食牛肉麵」，靈感來自商周時代的青銅寶鼎，特別打造雙格麵碗，一邊是紅燒、一邊是清燉，讓你一次大滿足雙重湯頭的美味享受，口味交錯超有層次，拍照打卡也很吸睛，以上四款牛肉麵皆為480元+10%起。

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

同時，也別錯過店內主廚精選的三道特色小吃，像是「紐約炒手」將香濃花生醬結合紅油調成濃郁醬汁，澆在包有豬肉與蝦仁的手工抄手上，中西融合滋味創新，完全讓人驚艷！還有「台式鹹酥雞」與「府城蝦捲」，都是這次快閃首次亮相的新品，單點160元+10%起，不論當點心或配麵都超搭。想輕鬆吃上這碗冠軍級牛肉麵，提早卡位準沒錯！

故宮晶華

地址：台北市士林區至善路2段221號

電話：02-2882-9393

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美食 牛肉麵 晶華酒店 故宮

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