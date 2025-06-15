快訊

枋寮漁港燈塔疑溺水意外5人救起 1人游上岸、1人搜尋中

台大醫院387萬竊案追查半月 警嘆：嫌犯把自己藏得很好

熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

千元有找「上海江浙菜吃到飽」回來了！等了一年 最強東坡肉領軍「45道功夫菜」任你吃 加碼鎮店之寶「神仙雞湯」免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

吃到飽強者歸來！最強「上海江浙菜吃到飽」即將於7月起開跑，招牌東坡肉、上海砂鍋菜飯等多達45道經典中菜無限吃，並只要以千元有找的價格即可享用，不少老饕已經開始揪團準備回味等了一年的好滋味。

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

蘇杭集團旗下知名創新中餐廳「蘇杭365」暑假最強檔「上海江浙菜吃到飽」重磅回歸，7/1至8/31之週一至五午、晚餐時段，於蘇杭365新店裕隆城店用餐可享「45道名廚功夫菜吃到飽」，從招牌東坡肉、上海砂鍋菜飯到陳皮油爆蝦、允指蟹粉麵包、清蒸鱸魚等統統吃得到，冷盤、海鮮、湯羹、肉菜及點心、麵飯任你點，每人980元（另加10%服務費）即可開動。

招牌東坡肉。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
招牌東坡肉。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

乾鍋肥腸。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
乾鍋肥腸。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

除有45道精選美饌能無限享用外，每桌再加碼免費贈鎮店之寶「神仙雞湯」一鍋，每人加購20元可再享精緻調飲。需注意的是，吃到飽方案為6人成行，名額有限建議先行訂位；每輪可加點六道菜，用畢後再加點；午餐時段為11:30-14:30（最後加點13:40）、晚餐則為17:30-21:00（最後加點20:30），8/8不適用。更多活動詳情以店家公告為準。

曾嘗過吃到飽的網友分享「口味真的不錯」、「這個好吃 我第一次跟團吃飯就是吃蘇杭」，有老饕組織開團都火速滿團，可由此看出大家對美食的超強行動力。

蘇杭365新店裕隆城店。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專
蘇杭365新店裕隆城店。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

蘇杭365 新店裕隆城店

地址：新北市新店區中興路三段70號2F

專線：02 8914 5569

吃到飽供應期間：2025/7/1～8/31 週一至五（8/8除外）

用餐時段：午餐11:30-14:30（最後加點13:40）、晚餐17:30-21:00（最後加點20:30）

收費方式：每人980+10%元（身高100cm以下不收費，100-130cm收300元，130cm以上成人價）

編輯推薦

裕隆城 東坡肉 暑假 吃到飽 上海

相關新聞

21Plus「1元烤雞腿」快閃5天！別只知道呱呱包 頂呱呱「神級烤腿」新聯名餐 搭「起司球+布朗尼球」超邪惡

不讓炸雞專美於前，比炸雞更香更多汁的烤雞優惠來了！連鎖烤雞品牌「21Plus」祭出限時5天「1元烤雞腿」優惠，烤全雞+招牌大雞腿一次滿足；還有頂呱呱「隱藏神品」再度爆紅，...

台式石頭火鍋「萬客什鍋新莊店」預計7月開幕！插旗新北再掀排隊熱潮

人氣台式石頭火鍋品牌「萬客什鍋」強勢插旗新北新莊，最新分店就座落於復興路一段、鄰近新莊棒球場，目前招牌與裝潢已初步完成，引起當地居民熱烈關注。這間自台中發跡、以個人小火鍋闖出名號的名店，自2021年北上展店以來，憑藉爆炒香氣與道地台味火鍋累積超高人氣，不論是台北八德、長安店或新北永和店皆經常大排長龍，新莊人更在地方社團熱烈敲碗期盼開幕。

千元有找「上海江浙菜吃到飽」回來了！等了一年 最強東坡肉領軍「45道功夫菜」任你吃 加碼鎮店之寶「神仙雞湯」免費送

吃到飽強者歸來！最強「上海江浙菜吃到飽」即將於7月起開跑，招牌東坡肉、上海砂鍋菜飯等多達45道經典中菜無限吃，並只要以千元有找的價格即可享用，...

五星港點吃起來！ 30年老字號「易牙居」回歸內湖家樂福　經典港式飲茶＋港點超市一次滿足

五星港點吃起來！ 30年老字號「易牙居」回歸內湖家樂福　經典港式飲茶＋港點超市一次滿足

獨／台南20年「石頭燒肉 永康館」熄燈！網友：太突然

想吃要快！台南永康高人氣、經營近20年的吃到飽餐廳「石頭燒肉 永康館」近日發布公告，表示因租約到期，將於6月22日結束營...

壽星「4人同行1人免費吃到飽」！台北美福暑期優惠出爐

即將放暑假！台北美福大飯店針對親子族群推出「速度與積情」親子放電計畫， 包括7月27日一日限定，由專業師資帶領孩子組裝樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。