千元有找「上海江浙菜吃到飽」回來了！等了一年 最強東坡肉領軍「45道功夫菜」任你吃 加碼鎮店之寶「神仙雞湯」免費送

吃到飽強者歸來！最強「上海江浙菜吃到飽」即將於7月起開跑，招牌東坡肉、上海砂鍋菜飯等多達45道經典中菜無限吃，並只要以千元有找的價格即可享用，不少老饕已經開始揪團準備回味等了一年的好滋味。

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

蘇杭集團旗下知名創新中餐廳「蘇杭365」暑假最強檔「上海江浙菜吃到飽」重磅回歸，7/1至8/31之週一至五午、晚餐時段，於蘇杭365新店裕隆城店用餐可享「45道名廚功夫菜吃到飽」，從招牌東坡肉、上海砂鍋菜飯到陳皮油爆蝦、允指蟹粉麵包、清蒸鱸魚等統統吃得到，冷盤、海鮮、湯羹、肉菜及點心、麵飯任你點，每人980元（另加10%服務費）即可開動。

招牌東坡肉。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

乾鍋肥腸。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

除有45道精選美饌能無限享用外，每桌再加碼免費贈鎮店之寶「神仙雞湯」一鍋，每人加購20元可再享精緻調飲。需注意的是，吃到飽方案為6人成行，名額有限建議先行訂位；每輪可加點六道菜，用畢後再加點；午餐時段為11:30-14:30（最後加點13:40）、晚餐則為17:30-21:00（最後加點20:30），8/8不適用。更多活動詳情以店家公告為準。

曾嘗過吃到飽的網友分享「口味真的不錯」、「這個好吃 我第一次跟團吃飯就是吃蘇杭」，有老饕組織開團都火速滿團，可由此看出大家對美食的超強行動力。

蘇杭365新店裕隆城店。圖／蘇杭365上海餐酒館粉專

蘇杭365 新店裕隆城店

地址：新北市新店區中興路三段70號2F

專線：02 8914 5569

吃到飽供應期間：2025/7/1～8/31 週一至五（8/8除外）

用餐時段：午餐11:30-14:30（最後加點13:40）、晚餐17:30-21:00（最後加點20:30）

收費方式：每人980+10%元（身高100cm以下不收費，100-130cm收300元，130cm以上成人價）