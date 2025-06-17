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「烤鴨吃到飽」快衝！ 2大喜來登「禧粵樓」吃到飽限時回歸 「櫻桃片皮鴨+40道經典港式料理」無限供應

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書

烤鴨控快衝！每年暑假最受期待的「烤鴨吃到飽」又回來了，桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的「禧粵樓」同步推出超人氣吃到飽專案，活動期間自即日起供應至9/30，不僅可無限享用肉質細嫩、香酥脆皮的櫻桃片皮鴨，更提供一鴨多吃的多元變化，愛烤鴨的饕客們千萬不能錯過！

喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書

桃園喜來登與八里福朋喜來登飯店館內的中餐廳「禧粵樓」吃到飽活動正式回歸，自6月16日起一路供應到9月30日，重磅主打皮酥肉嫩的櫻桃片皮鴨，再加碼40多道中式經典菜色輪番上桌，從點心、主食到湯品甜品全都無限續點，豪華吃到飽只要每人1180元+10%。

喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書

這回端出超過40道中式料理讓人狂點，包含蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、小豬流沙包等港式點心，還有蟹黃豆腐煲、生菜鴨鬆、孜然蒜香櫻桃鴨架、櫻桃鴨芋頭米粉湯等創意熱菜，中段還有主食、湯品與創意鴨料理，像是醬爆鴨架、老火鴨湯等，最後還有甜品與水果壓軸收尾。絕對是今夏與家人聚餐或揪朋友大啖烤鴨的超值首選！

喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書

喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書
喜來登酒店禧粵樓吃到飽回歸。圖／翻攝桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書

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烤鴨 喜來登飯店 吃到飽

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