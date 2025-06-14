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五星港點吃起來！ 30年老字號「易牙居」回歸內湖家樂福　經典港式飲茶＋港點超市一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／易牙居提供
圖／易牙居提供

台北人的回憶殺回來了！港式餐廳「易牙居」在熄燈多年後宣布重磅回歸！6月15日將以全新型態「易牙居港點超市」進駐內湖家樂福，這次不只吃得到熱騰騰的點心，還能把20多款經典港點打包回家！

從1991年一路走來，30年老字號「易牙居」堪稱是台北港點界的傳奇。儘管在2023年歇業，如今捲土重來，以「易牙居港點超市」之姿插旗內湖家樂福5樓，採現點現做＋冷凍外帶雙模式，滿足內用與外帶各派吃貨需求。

圖／易牙居提供
圖／易牙居提供

回歸菜單可說誠意滿滿。不容錯過的「魚子蝦燒賣」，選用台灣豬後腿肉與進口蝦仁手工拌製，紮實帶勁；「蜜汁叉燒酥」則用72層酥皮包裹秘製叉燒餡，一咬爆香！甜點控千萬別錯過造型超萌的「奶流小豬包」和奢華感十足的「黑金奶黃流沙包」，不只可愛上鏡，香濃內餡更是讓人一試成主顧。

「易牙居港點超市」的亮點之一，就是讓你能「吃得到也帶得走」！現場販售多款冷凍港點，適合買回家隨時加熱享用。從五星飯店熱銷款到小朋友最愛造型點心，口味選擇應有盡有。未來還有可能推出季節限定或組合禮盒，為冷凍食品市場帶來港式新風潮。

圖／易牙居提供
圖／易牙居提供

另外，現在只要加入易牙居LINE官方帳號，點餐即享免收30元茶資的優惠，有吃有省更划算。

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