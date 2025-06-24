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2大火鍋爽嗑「芒果季吃到飽」！ 「千葉火鍋」2款限量芒果任你吃、「饗麻饗辣」10款芒果甜點必排

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝饗麻饗辣 PLUS LaLaport 台中店臉書
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夏天就是要吃芒果！ 兩大人氣火鍋吃到飽餐廳迎來「芒果季狂歡」，從金煌、愛文芒果直送好果，也有超過10款芒果甜點登場，打造清涼又幸福的芒果饗宴，芒果控千萬別錯過！

千葉火鍋／產地直送芒果吃到飽

千葉火鍋冠上「高CP值吃到飽」的美名，這次夏季釋放芒果魔力，即日起至7/15，活動期間推出金煌芒果與愛文芒果無限供應。

圖／千葉集團提供
圖／千葉集團提供

圖／千葉集團提供
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金煌芒果果肉飽滿、汁多香甜，愛文芒果則以細緻綿密、滑順無纖維著稱，兩種風味一次搞定。除了芒果，千葉本身就有超過150種火鍋百匯，包括肉品、海鮮、炸物、壽司、熟食、冰淇淋、飲料等，各式美食全數夾爆，讓你吃得滿滿幸福感！

圖／千葉集團提供
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千葉火鍋每日供應數量有限，建議先打電話預約或詢問門市當天有無芒果供應。另外，加碼好康，千葉連鎖餐飲集團針對享味卡會員推出「7月壽星優惠」，讓壽星本人能省荷包，推出「千葉火鍋」5折優惠，「享千葉火鍋」75折優惠，「新千葉火鍋」A/B餐可享85折優惠。

饗麻饗辣／芒果甜點輪翻供應

圖／饗麻饗辣提供
圖／饗麻饗辣提供

從台南起家的「麻辣鍋吃到飽南霸天」饗麻饗辣也同步開啟芒果季（南港店除外），推出超過10款芒果甜點輪替供應，包括芒果泡芙、鮮芒塔、芒果奶酪、可頌、百香芒果派、生乳酪與限時芒果聖代等。

圖／翻攝饗麻饗辣 PLUS LaLaport 台中店臉書
圖／翻攝饗麻饗辣 PLUS LaLaport 台中店臉書

重點是只要當日到店或當月內光臨，再免費贈送招牌「芒果千層毛巾捲」。饗麻饗辣目前全台擁有6間分店，快把握機會感受麻辣與芒果甜蜜碰撞的甜在心滋味。

圖／翻攝饗麻饗辣 PLUS LaLaport 台中店臉書
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饗麻饗辣 芒果 甜點 吃到飽 千葉火鍋

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