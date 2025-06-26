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APP爽拿買一送一券！ 大苑子「火龍果季」強勢回歸 3款果飲冰沙+1門市限定「雙色霜淇淋」開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／大苑子提供
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手搖飲人氣品牌「大苑子」迎來每年一度的「火龍果季」強勢回歸，推出3款火龍果系飲品，全新夢幻霜淇淋更限量在台北市府夢想店搶先開賣，還有APP會員限定超殺優惠，喝出好運「火」力全開！

圖／大苑子提供
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大苑子今年再度端出三款人氣果飲，「百變火龍冰沙」選用新鮮紅肉火龍果打成綿密冰沙，搭配百香果汁與蘆薈，整體口感酸甜清爽又富有咀嚼感；「火龍果翡翠」主打翡翠綠茶與Q彈愛玉基底，加入火龍果果泥，口感滑順；另一款「甜橙火龍果」則選用柳丁與火龍果的黃金搭配，搭配綠茶底層，入口果香十足、茶感回甘，即日起全台門市同步開喝。

圖／大苑子提供
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不只喝得也吃得到，大苑子即日起於台北市政府捷運站旁的夢想店限定推出，每週五、六、日限量販售「夏日繽紛霜淇淋」，是芒果與火龍果兩種口味交織的夢幻霜淇淋，一支就能一次品嚐雙重果香，還有「百變火龍霜淇淋」與「愛文芒果霜淇淋」任你選，每支售價110元，若搭配任一飲品可享加購價89元，超划算！

圖／大苑子提供
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這次火龍果季，大苑子的APP會員也同步推出專屬會員限定優惠，7/2週三會員日，火龍果翡翠(大杯)可享「第2杯半價」優惠；7月新加入APP會員，還能獲得「火龍果翡翠買一送一券與50元折價券」，等於現賺一杯再折現，手搖控必喝！

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