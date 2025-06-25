快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

上班族「續命神水」2款必喝！ 85℃「維大力咖啡」超狂醒腦、CAMA「日系浮世繪咖啡祭」還送保冷袋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／85℃提供
圖／85℃提供

離不開咖啡上班族們快看！最新咖啡圈聯名新品讓人眼睛一亮，有來自 85℃ 與經典飲料維大力的破天荒合作，還有CAMA CAFE與日本超人氣藝術展《會動的浮世繪》攜手推出的和風限定拿鐵。不論你是重度咖啡控還是日系美學愛好者，這兩款「續命神水」絕對值得衝一波！

85℃ × 維大力！最狂醒腦系「維大力咖啡」6/26全台開喝

85℃這回超大膽，聯名台灣人耳熟能詳的復古汽水維大力，6/26全台門市正式開賣「維大力咖啡」，將美式咖啡的濃郁與維大力的氣泡與維他命融合，打造出獨一無二的清爽口感，不但解渴又提神，簡直是對抗瞌睡蟲的神器！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

光聽名字就讓人精神一震的「維大力咖啡」，黃色瓶身不變，裡頭卻是咖啡的靈魂，創造出屬於上班族的全新「續命配方」，絕對是今夏必試的話題飲品！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

CAMA CAFE × 浮世繪展！限量「和風盛夏咖啡祭」夢幻上市

CAMA CAFE也嘗試聯名藝術風，這回與日本超人氣沉浸式展覽《會動的浮世繪展》合作，推出兩款聯名限定「輕浪花奶霜拿鐵」與「日本冰梅酒拿鐵」，不只飲品有創意，連包裝杯身都充滿日本浮世繪風格，根本是拿在手裡的行動藝術品！

圖／取自cama現烘咖啡專門店臉書
圖／取自cama現烘咖啡專門店臉書

「輕浪花奶霜拿鐵」以奶霜輕柔滑順收尾，而「日本冰梅酒拿鐵」則在咖啡中加入梅子香氣，淡淡果酸搭配醇厚咖啡香，讓人彷彿瞬間置身夏日京都。即日起至6/27前，可再享嘗鮮價折扣10元優惠。6/28之後，凡一次購買2杯「和風盛夏咖啡祭」限定飲品，再送 CAMA CAFE與《會動的浮世繪》展覽聯名保冷提袋，數量有限，手腳慢就沒啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自cama現烘咖啡專門店臉書
圖／取自cama現烘咖啡專門店臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

必喝 咖啡 上班族 85℃

相關新聞

上班族「續命神水」2款必喝！ 85℃「維大力咖啡」超狂醒腦、CAMA「日系浮世繪咖啡祭」還送保冷袋

上班族「續命神水」2款必喝登場！ 85℃聯名維大力咖啡超醒腦、CAMA日系浮世繪聯名還送保冷袋

麥當勞連7天「金選咖啡買1送1」！套餐現省13元起

麥當勞APP自6月25日至7月1日，限時推出「金選美式咖啡買1送1」優惠券；針對LINE官方帳號「隨買店取」，還有「金選...

星巴克「買一送一」再推兩天！太頻繁？網友：很期待

星巴克買一送一才過兩天，又將於明、後兩天6/25～6/26再推「好友分享日」。

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布在6月23日，推出「夏日推薦．指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚...

星巴克x「miffy杯緣子」療癒登場！ 3款「超萌盲盒」限量滿額贈、指定飲品限時「買一送一」搶喝星冰樂

星巴克x「miffy杯緣子」療癒登場！ 「超萌盲盒」限量滿額贈、指定飲品限時「買一送一」搶喝星冰樂

謝盈萱化身Let's Café淬煉大使！全家經典咖啡全面升級，「限時第二杯79折再抽8萬旅遊金」

全家便利商店再度出招，攜手雙金影后謝盈萱，推出全新升級的 Let's Café 經典咖啡，主打專業淬煉、層次風味。謝盈萱分享自己對咖啡的純粹熱愛，表示：「我喜歡在我與一杯咖啡之間，品嚐最誠實的味道。」全新配方選用衣索比亞摩卡日曬豆，入口先是馥郁莓果香，接著是可可柔酸的尾韻，細膩堆疊的風味，彷彿與她的演技一樣，經得起時間的考驗與淬煉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。