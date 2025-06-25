上班族「續命神水」2款必喝！ 85℃「維大力咖啡」超狂醒腦、CAMA「日系浮世繪咖啡祭」還送保冷袋
離不開咖啡的上班族們快看！最新咖啡圈聯名新品讓人眼睛一亮，有來自 85℃ 與經典飲料維大力的破天荒合作，還有CAMA CAFE與日本超人氣藝術展《會動的浮世繪》攜手推出的和風限定拿鐵。不論你是重度咖啡控還是日系美學愛好者，這兩款「續命神水」絕對值得衝一波！
85℃ × 維大力！最狂醒腦系「維大力咖啡」6/26全台開喝
85℃這回超大膽，聯名台灣人耳熟能詳的復古汽水維大力，6/26全台門市正式開賣「維大力咖啡」，將美式咖啡的濃郁與維大力的氣泡與維他命融合，打造出獨一無二的清爽口感，不但解渴又提神，簡直是對抗瞌睡蟲的神器！
光聽名字就讓人精神一震的「維大力咖啡」，黃色瓶身不變，裡頭卻是咖啡的靈魂，創造出屬於上班族的全新「續命配方」，絕對是今夏必試的話題飲品！
CAMA CAFE × 浮世繪展！限量「和風盛夏咖啡祭」夢幻上市
CAMA CAFE也嘗試聯名藝術風，這回與日本超人氣沉浸式展覽《會動的浮世繪展》合作，推出兩款聯名限定「輕浪花奶霜拿鐵」與「日本冰梅酒拿鐵」，不只飲品有創意，連包裝杯身都充滿日本浮世繪風格，根本是拿在手裡的行動藝術品！
「輕浪花奶霜拿鐵」以奶霜輕柔滑順收尾，而「日本冰梅酒拿鐵」則在咖啡中加入梅子香氣，淡淡果酸搭配醇厚咖啡香，讓人彷彿瞬間置身夏日京都。即日起至6/27前，可再享嘗鮮價折扣10元優惠。6/28之後，凡一次購買2杯「和風盛夏咖啡祭」限定飲品，再送 CAMA CAFE與《會動的浮世繪》展覽聯名保冷提袋，數量有限，手腳慢就沒啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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