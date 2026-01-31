「粉色風暴」襲捲中部！ 5大「粉紅風鈴木」秘境大爆發 免門票拍爆「粉紅棉花糖花海」

「粉色風暴」來襲！ 近期中部迎來了最浪漫的「粉紅風暴」，粉嫩程度完全不輸櫻花，udn旅遊小編為大家特搜中部5大「洋紅風鈴木」秘境，不論是猶如巨大棉花糖的震撼景觀，還是隱身住宅區的浪漫花道，都是「免門票」就能拍到手軟美麗景點，趁著假期追一波！

● 南投貓羅溪風鈴樹堤防

南投貓羅溪風鈴樹堤防。圖／IG@ada_00170授權

位於南投市貓羅溪畔的堤防步道，擁有一段優美的帶狀粉紅花廊，洋紅風鈴木沿著河堤綻放，花瓣隨風飄落在步道上形成粉紅地毯，非常適合享受愜意的午後時光。

📍Google導航：超盛號汝祥有限公司

● 南投中寮爽文國小

南投縣中寮鄉爽文國小風鈴木美景。圖／IG@n720207授權

在這有三棵巨大的洋紅風鈴木花樹同時盛開時，猶如巨大的粉紅棉花糖懸掛在天空，密集的粉色花球成為中部必訪地標。

📍Google座標：23.937669,120.760452

● 彰化員林市龍富二街

彰化員林市龍富二街新秘境。圖／IG@bruce570318授權

這處位於住宅區的「洋紅風鈴木新秘境」，遊客們在城市裡就能輕鬆與粉嫩花朵近距離合影，是近期IG網美們朝聖的熱門打卡點。

📍Google導航：彰化家扶員林服務處

● 彰化田中高鐵站

田中高鐵站 洋紅風鈴木。圖／IG@bruce570318授權

田中高鐵站周邊的風鈴木，好幾棵盛放中，花朵花況正美且色澤鮮豔。

📍Google座標：23.871141, 120.573955

● 台中精科中路粉紅風鈴木

台中精科中路粉紅風鈴木。圖／IG@laiyuping9520授權

攝影家們發掘新點，位於台中精密機械園區內，有著一棵盛開洋紅風鈴木，霸氣綻放有如一棵抵一排的超強氣勢，是市區內非常容易抵達的賞花點。

📍Google導航：精科中路洋紅花風鈴木

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」