遊樂園「免費入園+優惠活動」！九族文化村、六福村「秀證件免門票」 劍湖山加碼「免費遊最美城堡」

遊樂園免費入園！農曆新年前，各大樂園相繼推出免門票或超值優惠價，九族文化村、六福村、劍湖山都祭出新活動，出門前記得帶好證件再出發。

圖／九族文化村粉專

一年一度的鄉民優惠來了！2/6至2/10，九族文化村推出「魚池鄉民」免費入園，邀請在地鄉民入園打卡第一波夢幻櫻花，入園還會附贈日月潭纜車搭乘。

圖／九族文化村粉專

而六福村則推出姓氏「馬」可享免費入園活動，1/24至2/15之假日限定，姓氏「馬」者須搭配一位購票者同行入園，且需於現場出示本人身分證件；同一活動期間，健保卡號有數字「6或5」任一碼亦可享優惠價599元。

圖／六福村提供

圖／六福村主題遊樂園粉專

此外，劍湖山世界另祭出遊雙園優惠，即日起至3/1，憑活動期間現場售票票根，即可暢遊嘉義熱門「佐登妮絲城堡」乙次，3/1前均適用。

圖／劍湖山世界粉專

同場加映：小人國主題樂園 截圖優惠

霍諾德徒手攀登101大成功，小人國自即日起至1/30推出「兩大一小」入園1010元超值優惠，只要於結帳時出示活動截圖即可參與活動，現場購票需出示3-12歲孩童健保卡以驗證年齡。

