卡友限定！指定日「遊麗寶樂園免費玩」

玉山卡友限定！大年初五玩麗寶樂園不用錢。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
玉山卡友限定！大年初五玩麗寶樂園不用錢。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】玉山卡友專屬福利來了！麗寶樂園針對玉山卡友推出指定日期，免費玩「探索世界」，只要持玉山卡（不限卡別），就能遊玩園內人氣遊樂設施。寒假即將到來，園區更加碼推出「探索世界季卡」999元優惠，三個月內不限次數暢玩「探索世界」，還能解鎖全新登場的「美樂地親子農場」，主打 「玩一次就回本」，是親子家庭與樂園控最划算的選擇。

玩樂園，不用錢！凡持玉山銀行信用卡之卡友（不限卡別），可於02/21（六）及03/21（六）三個指定日，享本人免費玩「探索世界」的優惠。其中，「過年限定福利」02/21（大年初五）免費入園，從刺激的搶救地心、採礦飛車，到小朋友最愛的飛象藍天、皇冠鞦韆，全家大小都能玩翻一整天！

不只單日免費入園，園區也同步祭出「探索世界季卡」999元高 CP 值優惠，開卡後三個月內可不限次數暢玩「探索世界」、及體驗全新登場占地2,000坪的「美樂地親子農場」，與水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘，以及園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬近距離互動，體驗餵食樂趣，讓親子同遊更加充實療癒。

麗寶樂園表示，本次推出的「探索世界季卡」價格不到千元，只要入園一次就直接回本，多玩幾次等於「每玩必賺」，寒假、春節期間及連假都不用再加價，無論是固定安排週末出遊的親子家庭，或想多次體驗不同設施的樂園愛好者，都能輕鬆享受想來就來的彈性玩法，超值優惠快上網搶先買！

