屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

勝利星村品牌店家推出春節限定優惠搶攻年節商機。 圖：屏東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東燈節」璀璨登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名店年節預約早已「一位難求」，屏東縣政府熱烈邀請遊客提前規劃行程，來園區賞燈、品美食，在最具年味的村子裡迎接美好的新年。

▲勝利星村燈區「巨大的微景觀」。 圖：屏東縣政府／提供

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，2025年1至11月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以725萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一。隨著燈節登場與春節連假到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村匯聚多元產業進駐，成功活絡屏東市商圈並帶動人潮移轉，往年春節期間即為南臺灣熱門走春景點之一，每年皆吸引大量返鄉與觀光人潮，創造可觀經濟效益。

▲勝利星村燈區「走花路」。 圖：屏東縣政府／提供

文化處表示，今年勝利星村燈區共規劃十五組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌。其中，將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象；「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻花境。

▲勝利星村遺構公園「花仙子的衣裳」愈夜愈迷人。 圖：屏東縣政府／提供

遺構公園燈區則設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」。此外，成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色，也以諧音寓意新的一年成功、勝利，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。

▲勝利星村燈區「記憶之花」。 圖：屏東縣政府／提供

文化處指出，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，部分知名店家早在一至兩個月前即預約額滿，店家也無奈透露，詢問電話多到「接線生快要崩潰」，只能對向隅的民眾說聲抱歉。歡迎於春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，感受百花盛開、喜迎新春的熱鬧氛圍。

