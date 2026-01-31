快訊

台中傳母餵藥弒2幼子！新北6年前也爆母勒死一對子女「判死刑」

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia

勝利星村品牌店家推出<a href='/search/tagging/1013/春節' rel='春節' data-rel='/1013/89775' class='tag'><strong>春節</strong></a>限定優惠搶攻年節商機。　圖：屏東縣政府／提供
勝利星村品牌店家推出春節限定優惠搶攻年節商機。　圖：屏東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東燈節」璀璨登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名店年節預約早已「一位難求」，屏東縣政府熱烈邀請遊客提前規劃行程，來園區賞燈、品美食，在最具年味的村子裡迎接美好的新年。

▲勝利星村燈區「巨大的微景觀」。　圖：屏東縣政府／提供
▲勝利星村燈區「巨大的微景觀」。　圖：屏東縣政府／提供

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，2025年1至11月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以725萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一。隨著燈節登場與春節連假到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村匯聚多元產業進駐，成功活絡屏東市商圈並帶動人潮移轉，往年春節期間即為南臺灣熱門走春景點之一，每年皆吸引大量返鄉與觀光人潮，創造可觀經濟效益。

▲勝利星村燈區「走花路」。　圖：屏東縣政府／提供
▲勝利星村燈區「走花路」。　圖：屏東縣政府／提供

文化處表示，今年勝利星村燈區共規劃十五組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌。其中，將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象；「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻花境。

▲勝利星村遺構公園「花仙子的衣裳」愈夜愈迷人。　圖：屏東縣政府／提供
▲勝利星村遺構公園「花仙子的衣裳」愈夜愈迷人。　圖：屏東縣政府／提供

遺構公園燈區則設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」。此外，成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色，也以諧音寓意新的一年成功、勝利，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。

▲勝利星村燈區「記憶之花」。　圖：屏東縣政府／提供
▲勝利星村燈區「記憶之花」。　圖：屏東縣政府／提供

文化處指出，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，部分知名店家早在一至兩個月前即預約額滿，店家也無奈透露，詢問電話多到「接線生快要崩潰」，只能對向隅的民眾說聲抱歉。歡迎於春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，感受百花盛開、喜迎新春的熱鬧氛圍。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 觀光 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

衛福部投入16億避免春節急診再塞車 開診率曝光 醫院逾7成 診所1成

部基醫院春節醫療服務不打烊 公告每天門診科別…看病不用都掛急診

影／獎勵奏效 衛福部預估診所春節開診率上升

春節9天長 基隆分流確保急診量能…開特別門診

相關新聞

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東燈節」璀璨登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名

吃過才知道厲害！高雄超人氣「傳統美食」清單

【FunTime小編群】說到高雄美食，除了種類多元、價格實在，更吸引人的是獨具特色的在地美食！地域廣大的高雄，每區都有相當具代表性的高雄美食，無論是鹹食或是傳統的古早味甜點，許多都是在其他地方吃不到的在地高雄美食，在琳瑯滿目的美食中，FunTime小編特別精選幾家在地人推薦度超高的高雄美食，來看看都是哪些讓人流口水的美味吧！

SUPER JUNIOR演唱會怎麼玩？高雄巨蛋周邊景點一篇整理！

E.L.F.的尖叫聲在哪裡！SUPER JUNIOR20週年世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》於2026年1月23日至25日在高雄巨蛋接連舉行3場演場會，並選在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，由於屆時道路將實施交通管制，交通局建議少騎車、不開車、搭捷運，為此我們盤點了高雄國家體育場周邊景點，讓大家在看演唱會之餘，也能深入高雄在地的魅力，充分享受旅遊的樂趣！

高雄賞燈秘境公開！建業×黃埔新村 眷村點亮浪漫夜遊路線

在城市的邊角，有兩座眷村正悄悄亮起，用光影說著一段段被時光珍藏的故事。這個冬天，高雄把燈光灑進了老房子裡，讓建業與黃埔的夜晚，變得溫柔又夢幻。

2026屏東必看夜間展演！ 「奇幻大津」台版teamLab 打造夢幻光影瀑布森林

在瀑布與星光之間，一場只屬於夜晚的冒險正在等待你。把手機收好，這趟旅程，你會想用眼睛好好記住！

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。