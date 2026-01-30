快訊

一日限定夢幻雪燈！日本岩手「西和賀町雪燈祭」2/7璀璨登場

▲不光只有巨大雪像吸睛，雪地上散發柔和亮光的小雪燈們也是必拍亮點。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供
▲不光只有巨大雪像吸睛，雪地上散發柔和亮光的小雪燈們也是必拍亮點。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣的「西和賀町」相傳是創造出「雪燈」活動的起源地，當地也加以活用豪雪的自然優勢，每年舉辦夢幻無比的「西和賀町雪燈祭」，2026年度預計於02/07（六）一日限定登場。

風靡日本各地的冬季限定活動「雪燈」始祖就在岩手縣西和賀町。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供
風靡日本各地的冬季限定活動「雪燈」始祖就在岩手縣西和賀町。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供

這裡是日本知名豪雪地帶，超會下雪且雪量相當驚人，搬出數據來說話，日本東北地區的全年度降雪量平均約500公分左右，但西和賀町的全年度降雪量能夠多達10公尺，有時甚至單日就能累積超過2公尺！

不斷堆積的豪雪成為發揮創意的最佳天然素材，小鎮內隨處可見居民們精心製作的大小雪像與各式各樣造型雪屋，由雪景搭配光影效果打造出的奇幻世界，推薦此生必來。

如果擔心雪燈祭活動整晚都在雪地行走太冷太累，也能事前報名會場的遊覽巴士，當天18:00從 JR安心湯田站前出發，大約20:20返回解散，遊覽全程約2小時20分鐘，每人車資只要1,500日圓（3歲以下免費），乘車還會加贈西和賀町特有的神秘小禮物。

▲過去也曾推出以岩手知名詩人、作家宮澤賢治為主題的大型雪像作品。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供
▲過去也曾推出以岩手知名詩人、作家宮澤賢治為主題的大型雪像作品。　圖：岩手縣、西和賀町觀光協會／提供

為了讓遊客從岩手縣內各地輕鬆往返活動會場，免去雪地自駕麻煩，主辦單位今年也搭配巴士業者推出「當日往返巴士」方案，現已開放報名，來回車資包含輕食便當，往返宮古每人7,500日圓、往返盛岡雫石每人5,500日圓（國小生以下往返宮古3,500日圓、往返盛岡雫石2,500日圓），申請表單請見「巴士公司」官網。

▋ 當日往返巴士預估時間表 ▋

・13:30　宮古站發車

・15:10　盛岡站西口發車

・15:45　雫石站北口發車

・17:10　抵達西和賀町

・21:15　返回雫石站北口

・21:45　返回盛岡站西口

・23:30　返回宮古站

◉ 西和賀町2026雪燈祭

・日期：02/07（六） 

・點燈時段：17:30～22:00 

・交通：JR安心湯田站（JRほっとゆだ駅）下車徒步1分鐘即達。

