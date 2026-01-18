朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看

當全民沉浸在農曆春節的團圓喜悅時，仍有一群無名英雄默默守護崗位。為了感謝旅遊同業、醫護、軍警消及媒體等需輪班值勤的人員，嘉義福容 voco 酒店特別策劃「Horse 成雙｜值班人的假期」專案，即日起至 3 月 31 日，邀請這群辛勞的專業人士在連假過後，來一趟遲到卻更深刻的放鬆之旅。只要憑相關證件或名片預訂，平日即可以每晚 3,888 元起的小資價入住高級客房，享受一場不被鬧鐘打擾的「睡到飽」假期；若想犒賞味蕾，則可選擇 5,888 元的一泊二食方案，在城市天際線旁享受精緻晚宴與翌日豐盛早餐。

2026-01-18 11:59