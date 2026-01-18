朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看

快訊

圖／佐登妮絲城堡粉專
嘉義必訪最美城堡！免飛長途，打卡「近700棵落羽松+歐風城堡」，週末加碼「夢幻飄雪」，朝聖必看亮點一次看完！

嘉義歐洲文藝復興巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」耗時7年打造，除了一眼可見的異國風建築外，還有許多巧思值得到訪尋找，每處轉角都是極佳拍照點。現在正逢入園最美季節，園區近700棵落羽松轉紅，與白色系城堡相襯如畫，親臨現場超驚豔。

不僅有轉紅的落羽松群，造訪城堡記得打卡全台最高50米歐式穹頂200公尺巴洛克石柱長廊，以及週末限定雪花秀等4大看點。特別是雪花秀部分，每週六、日16:00、17:00夢幻飄雪，氛圍感拉滿的「白雪+金紅落羽松森林」，浪漫強度大爆表。

此外，即日起至2/22，佐登妮絲城堡3F藝術迴廊正展出「集象主義」畫派創始人《陳秋玉個人油畫展》，集結經典地標系列、色彩斑斕花卉系列等作品，邀請遊客步入藝文世界。

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

開放時間：9:00–17:30（最後購票16:30）

