朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看
嘉義必訪最美城堡！免飛長途，打卡「近700棵落羽松+歐風城堡」，週末加碼「夢幻飄雪」，朝聖必看亮點一次看完！
嘉義歐洲文藝復興巴洛克風城堡「佐登妮絲城堡」耗時7年打造，除了一眼可見的異國風建築外，還有許多巧思值得到訪尋找，每處轉角都是極佳拍照點。現在正逢入園最美季節，園區近700棵落羽松轉紅，與白色系城堡相襯如畫，親臨現場超驚豔。
不僅有轉紅的落羽松群，造訪城堡記得打卡全台最高50米歐式穹頂、200公尺巴洛克石柱長廊，以及週末限定雪花秀等4大看點。特別是雪花秀部分，每週六、日16:00、17:00夢幻飄雪，氛圍感拉滿的「白雪+金紅落羽松森林」，浪漫強度大爆表。
此外，即日起至2/22，佐登妮絲城堡3F藝術迴廊正展出「集象主義」畫派創始人《陳秋玉個人油畫展》，集結經典地標系列、色彩斑斕花卉系列等作品，邀請遊客步入藝文世界。
佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
開放時間：9:00–17:30（最後購票16:30）
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言