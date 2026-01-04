免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」
最美歐風莊園免費入園！嘉義熱點「蓋婭莊園」延續地區限定免門票活動，1月「4地區」出示證件即享好康，2026照樣打卡夢幻城堡莊園。
全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」1月免費入園活動來了，即日起至1/31，身分證件設籍台北、新北、基隆、南投或身分證件英文字母開頭A、F、Y、C、M，並出示證件正本即享入園門票免費。
「蓋婭莊園」以歐式建築與日月鏡池、羅馬浴池等多處打卡點吸引遊客朝聖，更有不少外國遊客踩點後留下評論大讚「太美了，我從未見過如此美景」、「對於喜歡拍出古典韻味、打卡到IG的人來說，簡直是完美之選」。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
