嘉義大林最新打卡點｜情投義和花海節×黃色小鴨家族 夢幻登場

▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


隨著冬季到來，大林鎮義和里的田野換上最亮眼的色彩，一整片盛開的油菜花在陽光下閃耀著金黃色光芒。花海隨風搖曳，遠遠望去就像一幅鋪展在鄉間的自然畫布，讓人不自覺放慢腳步，沉浸在這片屬於冬天的寧靜與溫暖之中。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


黃色小鴨家族現身，萌度全面升級

今年花海節最吸睛的亮點，莫過於黃色小鴨家族的到來。鴨爸爸、鴨媽媽帶著可愛的鴨小孩，一起走進油菜花海中，彷彿正在進行一場溫馨的家庭散步。這樣的畫面不只療癒，也讓整個花海多了一份童趣與故事感，成為拍照時怎麼拍都不膩的主角。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


聖誕節開幕，從節日一路美到跨年

「2025 Darling情投義和花海節」於12月25日正式開幕，活動一路延續到115年年初，讓賞花不再只是短短幾天的限定行程。無論是聖誕假期、跨年出遊，或只是想找個午後散步的地方，這片花海都能陪你記錄屬於冬季的美好片段。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


田園秘境中的打卡熱點，適合慢慢走慢慢拍

活動地點位於大林鎮義和里、簡稻附近土地公廟旁的農田區域，保留了純樸的鄉村風貌。沒有過度商業化的佈置，只有花海、天空與可愛的裝置陪伴，特別適合喜歡自然感、生活感照片的旅人，隨手一拍都像明信片。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【2025 Darling情投義和花海節】

活動期間：2025/12/25 - 2026/01/04

活動地點：大林鎮義和里（簡稻附近土地公廟旁農田）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


