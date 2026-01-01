嘉義大林最新打卡點｜情投義和花海節×黃色小鴨家族 夢幻登場
隨著冬季到來，大林鎮義和里的田野換上最亮眼的色彩，一整片盛開的油菜花在陽光下閃耀著金黃色光芒。花海隨風搖曳，遠遠望去就像一幅鋪展在鄉間的自然畫布，讓人不自覺放慢腳步，沉浸在這片屬於冬天的寧靜與溫暖之中。
今年花海節最吸睛的亮點，莫過於黃色小鴨家族的到來。鴨爸爸、鴨媽媽帶著可愛的鴨小孩，一起走進油菜花海中，彷彿正在進行一場溫馨的家庭散步。這樣的畫面不只療癒，也讓整個花海多了一份童趣與故事感，成為拍照時怎麼拍都不膩的主角。
「2025 Darling情投義和花海節」於12月25日正式開幕，活動一路延續到115年年初，讓賞花不再只是短短幾天的限定行程。無論是聖誕假期、跨年出遊，或只是想找個午後散步的地方，這片花海都能陪你記錄屬於冬季的美好片段。
活動地點位於大林鎮義和里、簡稻附近土地公廟旁的農田區域，保留了純樸的鄉村風貌。沒有過度商業化的佈置，只有花海、天空與可愛的裝置陪伴，特別適合喜歡自然感、生活感照片的旅人，隨手一拍都像明信片。
活動期間：2025/12/25 - 2026/01/04
活動地點：大林鎮義和里（簡稻附近土地公廟旁農田）
延伸閱讀>>散步路線再升級！嘉義西區寵物公園亮相 人寵共享新日常
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言