高雄港灣新商場快打卡！「FOCUS 13 」以四大亮點翻轉高雄海景日常

座落於愛河灣畔的 FOCUS 13，前身為高雄港 13 號碼頭，承載港灣歷史記憶，如今融入高雄流行音樂中心建築群，轉化為一處結合建築美學、藝術能量與生活設計的海景商場。建築以「珊瑚礁群」為概念，透過多重六角形量體交錯堆疊，模擬自然生成的樣貌，僅規劃兩層樓高，讓視線得以穿越建築、回到港灣本身，成為高雄週末漫遊的新選擇。

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

亮點一｜港灣第一排的沉浸式海景體驗

FOCUS 13 最大魅力，來自無遮蔽的港灣視角。沿著建築動線行走，海景不時映入眼簾，無論是午後陽光灑落水面，或傍晚天色漸層變化，都讓人自然放慢腳步。坐在臨海咖啡座位區喝杯飲品，看船隻進出港灣，商場不再只是消費場域，而是一段能與城市呼吸同步的風景。

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

亮點二｜藝術作品融入日常場景

空間中可見顏老師畫作進駐，藝術不以展覽形式被框限，而是自然存在於人們行走、停留的動線之中。逛街同時，也像走進一座開放式美術館，讓藝術成為生活背景的一部分，為整體空間增添文化深度與靜謐氣質。

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

亮點三｜6 米高迎賓裝置成為視覺焦點

入口處高達 6 公尺的「浪子」裝置，以尺度與姿態吸引目光，成為 FOCUS 13 最具代表性的拍照地標。從遠方即可辨識，近距離拍攝更能感受其張力，無論白天或夜晚都極具存在感，為旅程留下鮮明記憶點。

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

亮點四｜北歐設計走進高雄港灣

丹麥設計品牌 HAY 選擇 FOCUS 13 作為南台灣首間實體櫃位，將簡約線條、明亮色彩與高度機能的設計語言帶進港邊日常。從家具、燈具到生活小物，呈現「好設計也能輕鬆融入生活」的理念，對設計迷而言，不只是購物，更是一種生活風格的實踐。

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

從港史轉化到當代設計，FOCUS 13 以開放姿態成為城市風景的一部分，也為高雄週末旅行提供一處能慢慢逛、細細看的新亮點，趕快揪團逛起來吧！

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

圖／取自FOCUS 13珊瑚廣場臉書粉絲團

