高雄市民399、這1區「免費入園」！ 12公頃親子新地標「魔法動物學校」1月試營運 近距離樹懶、水豚互動 水籤詩占卜體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
占地12公頃的親子新地標「野森動物學校」2026年1月試營運。圖／野森動物學校提供
占地12公頃的親子新地標「野森動物學校」2026年1月試營運。圖／野森動物學校提供

高雄親子新地標「魔法動物學園」來了！ 高雄內門即將迎來南台灣首座沉浸式「野森動物學校」，占地12公頃的親子新地標，結合魔法世界觀、超過20種可愛動物互動，還能體驗神秘水籤詩占卜，預計於2026年1月17日試營運，初期採線上預約，快來成為首批新生吧！

野森動物學校大門口。圖／野森動物學校提供
野森動物學校大門口。圖／野森動物學校提供

占地12公頃「魔法森林」　走進森林結界大玩占卜

各角落都有魔法陣環繞。圖／野森動物學校提供
各角落都有魔法陣環繞。圖／野森動物學校提供

「野森動物學校」選址於遠離塵囂的高雄內門，利用當地自然景觀打造出沉浸式學園。每位新生遊客入園時會參與特別的「魔法儀式」，將在「星月水籤所」領取空白卡片並浸入泉水中，神祕的命運箴言才會慢慢浮現，由知名塔羅師希卡SICA獨家創作，給你專屬心靈指引，儀式感十足。

園區內還設有2.5米高的巨型扭蛋幣機器，以及充滿森林氣息的餐廳與餐車，滿足遊客吃喝玩樂補充體力，開幕期預計有接駁車服務，交通更方便！

這是一座魔法動物學園。圖／野森動物學校提供
這是一座魔法動物學園。圖／野森動物學校提供

超過20種動物老師輪番上課！看狐獴站哨、水豚泡湯 溫柔互動零距離

樹懶。圖／野森動物學校提供
樹懶。圖／野森動物學校提供

園區依動物習性規劃體驗區，強調動物們不再是籠子裡的展示品，而是這所學校的「老師」。遊客可以近距離觀察小食蟻獸伸舌頭、土撥鼠挖洞、狐獴輪流站哨等超過20種動物；運氣好還能在專業引導下，觀察樹懶慢條斯理的動作，或是與人氣極高的水豚、赤狐、兔豚近距離互動。

兔豚、土播鼠。圖／野森動物學校提供
兔豚、土播鼠。圖／野森動物學校提供

狐狸、食蟻獸。圖／野森動物學校提供
狐狸、食蟻獸。圖／野森動物學校提供

還有多元主題課程，適合不同年齡層，用觀察和理解取代單純觸摸，建立更深的動物連結。業者也特別提醒，園區部分動物目前還在適應新家，會陸續與大家見面，一切以動物舒適為優先，超有愛！

務必遵守各教室的守則。圖／野森動物學校提供
務必遵守各教室的守則。圖／野森動物學校提供

高雄市民只要399元！全票499元加送動物飼料 「內門居民」享免費入園

野森動物學校選在內門丘陵地貌最美的區域落地，為了推廣在地觀光，園區巧妙將內門著名的「虎爺文化」融入魔法世界觀，讓傳統文化以更輕盈有趣的方式呈現，也讓遊客們像走進一本會呼吸的森林故事書。

圖／野森動物學校提供
圖／野森動物學校提供

這裡不只是動物園，而是以「動物當老師、森林當教室」的魔法學園概念設計，大人小孩都能慢下來感受療癒體驗。要注意的是，1月份試營運期間採官網預約制並實施人流控管，想搶先體驗的民眾務必提前上網卡位！

圖／野森動物學校提供
圖／野森動物學校提供

【野森動物學校】

．地址：高雄市內門區中正路39巷168號

．營業時間：10:00-17:00

．試營運時間：2026年1月17日起（試營運期間人流控管，僅接受官網線上預約）

．官方資訊：https://drfriendly.com.tw/ 、IG@yessenanimal

門票價格搶先看：

．全票 499元： 12歲以上一般民眾（含飼料一份）。

．高雄市民票 399元： 需出示身分證（含飼料一份）。

．優惠票 249元： 2-12歲兒童、65歲以上長者、身障者。

．免費入園： 內門區居民、2歲以下幼童（需出示證明）。

