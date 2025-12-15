麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到

樂園內新地標！台中最新「親子農場」開放試營運，特別推出門票優惠價199元，再加送草飼料體驗近距離餵食小動物，一路優惠到明年1月！

圖／美樂地親子農場粉專

位於台中麗寶樂園內的「美樂地親子農場」啟動試營運，即日起至2026/1/22，門票均一價199元（全票原價399元），並附贈草飼料乙份，能夠和可愛動物們近距離接觸。可於探索樂園售票處或農場入口購票，凡進探索世界之遊客皆可直接進入美樂地親子農場（無附草飼料），若僅進農場則門票為試營運價199元。

圖／美樂地親子農場粉專

同場加映：2025年麗寶鄉親月

即日起至2026/1/20，凡設籍台中市大安/神岡/后里/外埔/大甲/豐原區居民享探索世界本人199元活動價，需出示本人有效證件方可享優惠。優惠不得併用且團體不適用，詳情依現場為準。

圖／麗寶樂園官網

「美樂地親子農場」採自然放牧型式，有「五大動物互動區」從水源動物、草原動物到超萌可愛動物統統有，像是羊駝、水豚、鵜鶘、熊貓羊、柯爾鴨、金剛鸚鵡等，另有戲水與沙灘設施、休憩與服務區。網友開箱分享「很棒 動物都十分親人」、「裡面的動物都超可愛的，服務人員也都很親切」。

圖／美樂地親子農場粉專

圖／美樂地親子農場粉專

美樂地親子農場

地址：台中市后里區福容路8號

營業時間：9:30-17:00（動物休息時間12:00-12:30；最後入園時間16：00）

粉絲專頁：https://reurl.cc/0aWxXo

圖／美樂地親子農場粉專

