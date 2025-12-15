麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到
樂園內新地標！台中最新「親子農場」開放試營運，特別推出門票優惠價199元，再加送草飼料體驗近距離餵食小動物，一路優惠到明年1月！
位於台中麗寶樂園內的「美樂地親子農場」啟動試營運，即日起至2026/1/22，門票均一價199元（全票原價399元），並附贈草飼料乙份，能夠和可愛動物們近距離接觸。可於探索樂園售票處或農場入口購票，凡進探索世界之遊客皆可直接進入美樂地親子農場（無附草飼料），若僅進農場則門票為試營運價199元。
同場加映：2025年麗寶鄉親月
即日起至2026/1/20，凡設籍台中市大安/神岡/后里/外埔/大甲/豐原區居民享探索世界本人199元活動價，需出示本人有效證件方可享優惠。優惠不得併用且團體不適用，詳情依現場為準。
「美樂地親子農場」採自然放牧型式，有「五大動物互動區」從水源動物、草原動物到超萌可愛動物統統有，像是羊駝、水豚、鵜鶘、熊貓羊、柯爾鴨、金剛鸚鵡等，另有戲水與沙灘設施、休憩與服務區。網友開箱分享「很棒 動物都十分親人」、「裡面的動物都超可愛的，服務人員也都很親切」。
美樂地親子農場
地址：台中市后里區福容路8號
營業時間：9:30-17:00（動物休息時間12:00-12:30；最後入園時間16：00）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言