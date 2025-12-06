穿粉紅綠白只要217元！小人國「聖誕３重樂園優惠」+北北基桃365元+機票365元 玩到寒假
年底最強樂園優惠來了！桃園小人國主題樂園直接祭出「聖誕三重優惠」，最低217元就能從早玩到晚，現場購票現折現賺，還有北北基桃鄉親出遊、機票票根出示優惠，一路HIGH玩到寒假！
指定13天！穿「粉紅綠白」上衣只要217元
想用最狂價格進小人國？只要穿對顏色就行！活動指定日期，只要上衣80%以上是「粉紅／紅／綠／白」任一色（外套也算），到現場購票直接只要217元（原價1050元），現省833元超誇張。
活動日期：2025/12/6、12/7、12/14、12/20、12/21、12/25、12/26、12/27、12/28，以及2026/1/1、1/2、1/3、1/4，共計13天，包含聖誕節、跨年連假、寒假開跑，準備好換上聖誕裝備衝啦！
北北基桃鄉親天天365元！不分平假日爽玩
北北基桃的朋友注意！凡是身分證字首A（台北）、C（基隆）、F（新北）、H（桃園）、Y（陽明山）或是戶籍登記在北北基桃，12/1～12/12、12/14～12/31優惠期間，天天都能用365元玩小人國！
須於現場出示身分證、健保卡＋戶口名簿或謄本等證件即可，每人限購一張，不得代購，帶全家來也只要一人一證件，這價格比學生票還便宜，北部人賺翻了！
下飛機直奔樂園！秀限時機票只要365元
聖誕跨年出國玩回來，小人國直接幫你把旅程延長！即日起到2026/2/15，憑2025/1/1～2026/2/15期間，任一航班的機票或電子登機證（要有姓名＋航班資訊），現場購票一樣只要365元。
從12月初一路玩到元宵節後，返鄉過年、寒假出遊回來都適用，一張機票換一張超低價門票，直接從機場殺到小人國繼續嗨！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言