手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

SOGO聖誕限定快衝！ 今年迎接聖誕，台北SOGO忠孝館再次施展魔法，打造「SOGO Christmas Wonderland」，不僅有先前曝光的「巨型米奇裝置」，官方更釋出最新消息，加碼打造「香港迪士尼20周年拍照小屋」及一系列限定主題派對，從達菲與好友的聖誕快閃到新年派對，迪士尼控真的要暴動了！

● 香港迪士尼20周年拍照小屋 獨家拍貼機、超萌毛公仔免費拍

SOGO忠孝館一樓大廳精緻神還原了「香港迪士尼樂園商店」的氛圍造景。這座「香港迪士尼20周年拍照小屋」展出各種迪士尼好友的可愛毛公仔，光是走進去就讓人少女心噴發，絕對是今年聖誕必拍的打卡點之一！

更令人興奮的是，小屋內還設置了「香港迪士尼20周年主題拍貼機」，內含獨家迪士尼好友數位相框，讓你在拍下派對紀念的同時，還能即拍即下載電子檔留念，一次滿足所有迪士尼粉絲的收藏慾！

．活動時間： 11/30（日）～2026/1/18（日）

．活動地點： 忠孝館 1F

● 達菲與好友主題聖誕快閃派對 限額50名手刀報名

喜歡「達菲與好友」的粉絲們請注意，今年SOGO忠孝館特別在12/25聖誕節當天舉辦「達菲與好友主題聖誕快閃派對」，讓你可以穿上最可愛的應援裝扮，與其他粉絲一同歡慶佳節！

本次派對採限額50名，需把握時間手刀報名！只要穿上「達菲與好友」主題裝扮，並與3F專屬裝置拍照打卡，即可領取參加小禮及摸彩券，現場大合照後將抽出3名幸運兒，有機會將香港迪士尼20周年限定禮品(一組2隻)帶回家！

．活動時間： 12/25（四）14:00～14:30

．活動地點： 忠孝館 3F中庭

．報名資訊： 12/4 11:00起開放報名

● 迪士尼主題新年好友派對 加碼抽出5組限定好禮

聖誕節沒玩夠沒關係！SOGO還準備了「迪士尼主題新年好友派對」，邀請所有粉絲在跨年後的第一天，穿上任何帶有迪士尼主題元素的服裝或應援物，在1F「香港迪士尼20周年拍照小屋」前集合！

本次新年派對名額擴大至100名，同樣有機會抽中香港迪士尼20周年限定禮品(一組2隻)，且將現場抽出5名，中獎機會更高！想要帶著迪士尼好友的限定禮物迎接2026年，就別錯過這次難得的機會！

．活動時間： 2026/1/1（四）15:00～15:30

．活動地點： 忠孝館 1F

．報名資訊： 12/26 11:00起開放報名

※相關報名詳情請參考：https://info.sogo.com.tw/tp1/news/25111417230258

