年度最夢幻！ 信義BELLAVITA「巨型聖誕熊熊餐桌」免費拍 Bello Bear陪吃滿桌甜點吐司、拍小人國視角超好玩
信義區年度最夢幻！每年耶誕節都讓大家引頸期盼的貴婦百貨「BELLAVITA寶麗廣場」，今年再度以超高水準的夢幻場景出場，BELLAVITA自即日起推出2025「Christmas Feast of Wonders 聖誕饗宴」，主打一隻巨型聖誕小熊「Bello Bear」，慵懶地趴在滿載美味的聖誕餐桌旁，搭配放大版的甜點、麵包與香檳，創造出彷彿走進《格列佛遊記》巨人國度的奇幻視覺，絕對是今年歲末不可錯過的免費參觀拍照景點！
◉ 巨型Bello Bear萌翻信義區 坐在棉花糖可可杯拍照超Q
近一層樓高！BELLAVITA寶麗廣場的巨型Bello Bear「夢幻巨熊餐桌」萌翻信義區，以極其討喜的慵懶姿勢，趴臥在木製長餐桌旁，周圍擺滿放大版薑餅人、杯子蛋糕、法式長棍麵包，瞬間讓人變成小人國居民！貴婦百貨變身夢幻童話森林，熊控、甜點控快手刀衝一波。
整個裝置設計概念猶如將遊客縮小，民眾無論是站在樓層高處俯拍，還是近距離與熊頭合影，都能拍出置身巨人國度的奇幻錯覺。最可愛的是，現場還有「棉花糖可可」的巨大馬克杯，杯中的「棉花糖」其實是白色絨毛抱枕，你可以直接坐在馬克杯上大拍美照，創意又可愛！
◉ 細節控必拍！放大版薑餅人、牛角麵包打造沉浸式童話體驗
除了超大的Bello Bear，雙手抱著蜂蜜罐，眼神超級無辜，像在說「一起來吃聖誕大餐吧」。紅色格紋桌巾、暖黃燈光灑落，還有閃閃發亮的香檳杯，整個場景溫馨到讓人忍不住微笑。現場還貼心放了小梯子，讓你站上去就能拍出「小人國視角」的超可愛照片，可以發揮創意，拍出各種「不小心闖入盛宴」的童話感照片。
◉ 限時免費參觀！展出至明年1/4 假日可錯開尖峰時段
好消息是這座充滿想像力的耶誕裝置，完全免費參觀！即日起至2026年1月4日於BELLAVITA中庭展出，開放民眾免費入場(僅12月12日為維護日不開放）。逛完還能順便血拼，聖誕檔期購物回饋也同步開跑，買越多送越多，歲末禮物一次搞定！
BELLAVITA 聖誕饗宴「夢幻巨熊餐桌」
地點：台北信義區松仁路28號，BELLAVITA （12/12維護日不開放）
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言