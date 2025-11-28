2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

跨年節目還沒安排好？現在有超狂理由讓你立刻訂台北飯店！中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

台北101煙火跨年超狂福利。圖／台北市政府觀光傳播局官網

活動超簡單，只要在2025年12月1日到12月31日期間，於這33家合作飯店「連續入住2晚」，不限官網或訂房平台，入住時在飯店現場掃QR Code，填資料、上傳兩晚發票及住宿明細照片，就能免費獲得「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。票券還會用掛號方式直接寄到你家，完全不用擔心搶不到，數量有限、送完為止，手腳要快！

這次參加的33家飯店陣容超豪華，涵蓋五星級國際連鎖、溫泉度假飯店、城市地標飯店，幾乎台北最頂尖的住宿一次網羅，記得手刀訂房開搶！

【33家合作飯店完整名單】

北投麗禧溫泉酒店、台北漢來大飯店、晶華酒店、台北凱撒大飯店、台北喜來登大飯店、三德大飯店、亞都麗緻大飯店、國王大飯店、圓山大飯店、美麗信花園酒店、老爺大酒店、台北萬豪酒店、台北美福大飯店、兄弟大飯店、國聯大飯店、台北遠東香格里拉、福華大飯店、豪景大酒店、台北君悅酒店、台北寒舍艾美酒店、台北W飯店、天成大飯店、台北花園大酒店、台北君品酒店、歐華酒店、第一大飯店、台北中山雅樂軒酒店、福容大飯店臺北一館、台北艾麗酒店、北投老爺酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、JR東日本大飯店 台北、台北漢普頓酒店

台北101煙火跨年超狂福利。圖／中華民國觀光旅館商業同業公會

