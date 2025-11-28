快訊

「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
台北101煙火跨年超狂福利。圖／台北市政府觀光傳播局官網
台北101煙火跨年超狂福利。圖／台北市政府觀光傳播局官網

跨年節目還沒安排好？現在有超狂理由讓你立刻訂台北飯店！中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

台北101煙火跨年超狂福利。圖／台北市政府觀光傳播局官網
台北101煙火跨年超狂福利。圖／台北市政府觀光傳播局官網

活動超簡單，只要在2025年12月1日到12月31日期間，於這33家合作飯店「連續入住2晚」，不限官網或訂房平台，入住時在飯店現場掃QR Code，填資料、上傳兩晚發票及住宿明細照片，就能免費獲得「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。票券還會用掛號方式直接寄到你家，完全不用擔心搶不到，數量有限、送完為止，手腳要快！

這次參加的33家飯店陣容超豪華，涵蓋五星級國際連鎖、溫泉度假飯店、城市地標飯店，幾乎台北最頂尖的住宿一次網羅，記得手刀訂房開搶！

【33家合作飯店完整名單】

北投麗禧溫泉酒店、台北漢來大飯店、晶華酒店、台北凱撒大飯店、台北喜來登大飯店、三德大飯店、亞都麗緻大飯店、國王大飯店、圓山大飯店、美麗信花園酒店、老爺大酒店、台北萬豪酒店、台北美福大飯店、兄弟大飯店、國聯大飯店、台北遠東香格里拉、福華大飯店、豪景大酒店、台北君悅酒店、台北寒舍艾美酒店、台北W飯店、天成大飯店、台北花園大酒店、台北君品酒店、歐華酒店、第一大飯店、台北中山雅樂軒酒店、福容大飯店臺北一館、台北艾麗酒店、北投老爺酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、JR東日本大飯店 台北、台北漢普頓酒店

台北101煙火跨年超狂福利。圖／中華民國觀光旅館商業同業公會
台北101煙火跨年超狂福利。圖／中華民國觀光旅館商業同業公會

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

萬豪酒店 觀光 溫泉 北投 旅館

相關新聞

2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

鴨鴨迷尖叫！300坪桃園A19「B.Duck城市樂園」開幕 6米小黃鴨聖誕樹+10大遊樂設施 在地人加碼贈200元玩到瘋

鴨鴨迷尖叫！全台唯一300坪「B.Duck城市樂園」桃園A19登場 6米小黃鴨聖誕樹+10大遊樂設施 在地人300元加碼變500元玩到瘋

秋意甚濃～一起去看楓葉吧！ 全台「熱門賞楓景點」整理

【FunTime小編群】每年11月到1月是台灣賞楓最佳時機，從北部的奧萬大樂活莊園、三峽滿月圓，到中部武陵農場、南投奧萬大，再到南部阿里山、台南關子嶺，北中南秘境一次網羅，楓紅美景等你來感受秋冬浪漫！

最後一波花期！ 虎尾2公里「美人樹大道」壓軸開花　小橋流水＋粉色花海美翻 錯過再等一年

最後一波花期！ 虎尾「美人樹大道」2公里花海＋小橋倒影美翻 錯過再等一年

花博、新北與桃園三地化身歐風冬季市集！「德國耶誕市集 」連3週登場，音樂表演 × 手作全公開，再抽「歐洲機票」

今年冬天，圓山花博公園再度搖身變為濃濃歐洲風情的耶誕慶典舞台！由德國經濟辦事處主辦的「German Christmas Market 德國商品×聖誕市集」將於 11 月 28 日至 11 月 30 日連續三天熱鬧展開，匯集超過 80 個德國品牌與特色攤位，從暖心熱紅酒、經典香腸堡、德式甜點，到節慶禮品與手作選物通通到位，打造最道地的冬季假日市集氛圍。今年活動結束後，更將於 12 月陸續前往板橋新北耶誕城與桃園藝文廣場，讓北部民眾整整三週都能沉浸在歐洲假日的浪漫氣息中。

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

「原地財富自由」的感覺是什麼？台灣YTR 「拉西哥 LAC」昨晚傳一支影片，開箱道奇隊球星大谷翔平達成大聯盟歷史紀錄「5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。