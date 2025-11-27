義大跨年再升級！ 999秒煙火配「超巨大煙火樹」迎2026 「摩天輪VIP跨年派對」倒數開搶

迎接2026年，跨年煙火大秀總是全台矚目的焦點！高雄「義大世界跨年煙火秀」今年邁入第17年，施放長度維持浪漫的999秒，繼先前曝光全台首創「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」等亮點後，今（27日）再曝光第二波超狂亮點：一棵「超巨大煙火樹」，帶來前所未有的視覺震撼體驗！

圖／義大世界提供

義大世界今年再度挑戰創新極限，將煙火設計融入藝術概念，宣布在購物廣場後方的大草坪上，以全新技術打造一棵**「超巨大煙火樹」！這棵巨樹在夜空中將「高空炸裂」出象徵新生的巨型綠色樹冠**，主幹和分枝則由熾熱的金色火花構成，搭配數以千計的金色光粒如瀑布般垂落，形成壯觀的輝煌光瀑。

圖／義大世界提供

義大跨年煙火秀再度打造全台獨家亮點，包含全台首創運用藍色煙火打造宇宙星河般夢幻的「藍色流星雨煙火」，以及如夢似幻、色彩變幻莫測的「流墨幻彩煙火」。另有繽紛大氣的「五彩瀑布」、可愛討喜的「千輪小花」、不斷變換顏色的「變光煙火」等多款特色煙花接力綻放；結尾將以金星錦冠搭配低空的單排錦冠瀑布與高空的黃金瀑布磅礡合奏，為2026年揭開華麗序幕。

圖／義大世界提供

想要近距離感受這場震撼煙火秀的魅力，義大世界也推出了多種觀賞方案，如：可至義守大學觀賞，能飽覽整場煙火遼闊全景。推薦預訂義大皇家酒店與義大天悅飯店推出的「星光宵夜場」套票，在美食陪伴下迎接新年。以及「摩天輪VIP跨年派對」最震撼煙火搖滾區，民眾可在海拔215公尺的高空包廂內，近距離直擊煙火在高空炸裂，摩天輪6人包廂套票包含樂園門票及抵用券，限時販售至12月10日，搶票要快！

此外，義大遊樂世界在跨年當天（12/31）將延長營業至晚間8點，推出16:30後暢玩的「義大跨年星光趴」。夜間入場票只要350元，就能進行熱門設施、歡樂遊行、見面會等同樂活動，更有機會抽中萬元大獎！

圖／義大世界提供

