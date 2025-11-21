快訊

輝達可以來了！新壽董事會通過 T17、T18地上權解約還北市府

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園最大聖誕村！ 華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」必拍　精彩「10週年煙火秀」今晚放送+38攤「聖誕市集」正式開村

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

桃園最大聖誕村來了！ 華泰名品城今年迎來創立10週年，年底重磅推出以 「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」 為主題的冬季聖誕市集，11月21日起正式開村，園區全面換上濃濃節日氣氛，還祭出高空絢爛的 十週年限定煙火秀，打造今年冬天最值得衝一波的浪漫景點。

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

抬頭就能看見煙火秀！ 華泰名品城為迎接十週年，於11月21日晚間推出專屬煙火秀，預計 19:40～20:00之間施放，園區一期到三期都能看到，點亮整個夜空。官方特別提醒，二期停車場於19:15–20:30交通管制暫停進出、置地廣場聯通橋暫時關閉。

另外，華泰VIP會員(粉樂／粉彩／粉鑽)有好康，可提前至一期客服中心兌換禮包，還能獲得 煙火搖滾區入場資格，體驗最臨場的觀賞角度。

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

今年聖誕村以復古百老匯風格延展整個園區，一到三期都換上節慶燈飾與場景，彷彿走進歐美冬季市集。現場集結多達38個攤位，包括了：多國特色美食、季節甜點、聖誕交換禮物小物、手作藝術禮品，入場完全免費，讓大家邊吃邊逛享受濃濃聖誕節氛圍。

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

最吸睛的裝置，莫過於高達20公尺的「飄雪穿越聖誕樹」，不只外觀華麗，遊客還能走進樹內部，迎面看到聖誕老人與燈光展演，搭配香氛、音樂營造沉浸式感官體驗，成為今年必拍打卡點。

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供
桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

聖誕樹 市集 煙火秀 華泰名品城

相關新聞

新光三越「20米白金列車耶誕樹」亮相！打造最夢幻的冬季雪境

台北信義區再添耶誕話題亮點！新光三越台北信義新天地 A11 今年以「20 米白金列車耶誕樹」驚喜登場，璀璨高度一現身便成為全區最吸睛的冬季地標。夜幕降臨後，跌落般的細緻飄雪效果讓整個廣場宛如置身北國雪境，吸引旅人與拍照愛好者前來捕捉最浪漫的耶誕瞬間。

ONCE快衝！ 高雄迎TWICE 整座城市變身「藍海應援」 7大地標點亮、20飯店應援、還有捷運廣播&可愛交通號制

ONCE快衝！ 高雄迎TWICE 整座城市變身「藍海應援」 7大地標點亮、20飯店應援、還能聽到成員捷運廣播

桃園最大聖誕村！ 華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」必拍　精彩「10週年煙火秀」今晚放送+38攤「聖誕市集」正式開村

華泰名品城今年迎來創立10週年，年底重磅推出以 「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」 為主題的冬季聖誕市集，11月21日起正式開村，園區全面換上濃濃節日氣氛，還祭出高空絢爛的 十週年限定煙火秀，打造今年冬天最值得衝一波的浪漫景點。

500趴2025首波出攤名單公布 500盤、甜、碗店家齊聚只在500趴

《500輯》於2025年迎來創刊五週年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場...

全台首座「音樂廳+圖書館」新地標！亮點搶先看　開工、完工時程同步曝光

文化新地標！全台首座結合「音樂廳與圖書館」的新地標確定要蓋了，預計2026年3月開工，完工年份也先行曝光。

搶攻冬季旅遊商機！Klook推雪季方案、KKday獨家上架「GRANSTA一萬日圓折抵券」

隨著冬季腳步靠近，亞洲人氣旅遊線迎來新一波出國潮。日本、韓國因距離短、天候冷冽、冬季活動豐富，再次成為台灣旅客最常搜尋的目的地，兩大旅遊電商也紛紛推出優惠方案吸引顧客消費，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。