桃園最大聖誕村！ 華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」必拍　精彩「10週年煙火秀」今晚放送+38攤「聖誕市集」正式開村

桃園最大聖誕村來了！ 華泰名品城今年迎來創立10週年，年底重磅推出以 「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」 為主題的冬季聖誕市集，11月21日起正式開村，園區全面換上濃濃節日氣氛，還祭出高空絢爛的 十週年限定煙火秀，打造今年冬天最值得衝一波的浪漫景點。

桃園最大聖誕市集。圖／華泰名品城提供

抬頭就能看見煙火秀！ 華泰名品城為迎接十週年，於11月21日晚間推出專屬煙火秀，預計 19:40～20:00之間施放，園區一期到三期都能看到，點亮整個夜空。官方特別提醒，二期停車場於19:15–20:30交通管制暫停進出、置地廣場聯通橋暫時關閉。

另外，華泰VIP會員(粉樂／粉彩／粉鑽)有好康，可提前至一期客服中心兌換禮包，還能獲得 煙火搖滾區入場資格，體驗最臨場的觀賞角度。

今年聖誕村以復古百老匯風格延展整個園區，一到三期都換上節慶燈飾與場景，彷彿走進歐美冬季市集。現場集結多達38個攤位，包括了：多國特色美食、季節甜點、聖誕交換禮物小物、手作藝術禮品，入場完全免費，讓大家邊吃邊逛享受濃濃聖誕節氛圍。

最吸睛的裝置，莫過於高達20公尺的「飄雪穿越聖誕樹」，不只外觀華麗，遊客還能走進樹內部，迎面看到聖誕老人與燈光展演，搭配香氛、音樂營造沉浸式感官體驗，成為今年必拍打卡點。

