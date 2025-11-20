免費入場挖寶！ 東京最大「古物市集」來了 「台北蚤之市」松菸登場 200攤職人進駐、數十萬件老件一次逛透

免費入場挖寶！ 台灣最盛大的室內古物市集來了，「台北蚤之市 Taipei Flea Market」於11月21日至23日於進駐松山文創園區，集結200組古物職人，從老玩具、黑膠、古書、相機與老車等，數十萬件老件一次看好看滿，現場還能喝精品手沖、吃職人甜點、聽現場DJ老派開趴，CP值拉到滿點！

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 東京最大跳蚤市場降臨松菸！

Tokyo City Flea Market。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

「台北蚤之市」至今已邁入第8年、舉辦近30場活動，被視為亞洲古物愛好者必朝聖指標。今年更邀請 日本東京最大跳蚤市集「Tokyo City Flea Market」代表 Yoshi 親自來台，帶著珍藏多年的經典收藏與粉絲零距離交流。

還有多位日本重量級創作者也到場，包括：古著名店 THROBOX、插畫家 Airi Maeyama、織品品牌 Cannelle，滿滿東京韻味讓松菸倉庫瞬間變身跨國古物交流舞台！

Airi Maeyama。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 200攤古物職人+經典老件 再新增「古書＆絕版書專區」

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

本次展區600坪、全室內冷氣，集合來自台灣、日本、香港與俄羅斯約 200組古物品牌與收藏職人，將可以看到：歐美古董家具、日式古道具、台灣民藝收藏、軍品古著、玩具與黑膠、底片機、老式收音機，甚至是經典老車。

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

今年特別開闢「古書＆絕版書專區」，參展品牌包含：茉莉二手書店、老派購物學、雨新文庫、WatchXO、胡思二手書店、蒔蕼行 Sonnet Antiques等，現場宛如來到巴黎塞納河畔舊書攤，讓文青控們翻書翻到忘記時間。

蒔蕼行 Sonnet Antiques。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 「亮點攤商」絕不可錯過

-鉄古 T-GO

新竹大型歐洲古董家具聚落，風格融合工業與禪意，超有空間靈魂感。

鉄古 T-GO。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-Vintage Americana 復古事

專營 1900–1970 美國家具，把歲月感帶回客廳。

Vintage Americana。復古事。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-昭和老家店

彷彿穿越到日本昭和老雜貨鋪，舊味濃到直接想搬回家。

昭和老店家。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-米粒餅 Milee Cookie

東台灣夫妻攤，拿老銅件與真空管做燈具，現場還Live彈唱，整個超Chill。

米粒餅。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-L&R Antiques and Curiosa

荷蘭與英國收藏聯手，把老歐洲的典雅搬進松菸。

⊙ 「老靈魂派對」現場音樂表演、藝術展演超精彩

Megumi Yamazaki。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

主題為「老靈魂的派對時間」，展場不只是逛市集，更像一座能穿越時光的藝術實驗室。旅居東京的插畫家 Megumi Yamazaki 帶來超現實肖像作品《Dogs Know Everything》，描繪人與狗之間的情感連結；書法浪人莊雯瑾也會現場揮毫，將山海氣息變成秋日祝福。

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

音樂更是展場靈魂，三場DJ輪番開趴：

11/22（六）14:00–15:00｜南方元氣黑膠社 – 70–90年代日本黑膠復古浪潮

11/22（六）15:00–18:00｜台製靈魂老學校 – 重返華語Disco黃金年代

11/23（日）15:00–17:00｜DJ JEN – Ambient × Techno × 日系Disco穿越旅程

DJ JEN。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 「甜點＋手沖香氣」讓你吃好喝香

武喵咖啡。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

逛到累了，也不用走出場外再覓食，展區內就能喝到「武喵咖啡」以老式腳踏車載著手沖現煮的濃郁咖啡，還能吃到「小島甜點工作室」每日限量製作的甜點，把味蕾也沉浸在老派週末裡。三天展期不只買得到、看得到、聽得到，更吃得到，五感直接被古物徹底包覆成散步式遊樂園。

小島甜點工作室。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

台北蚤之市 第二十九回 Taipei Flea Market

．時間：2025/11/21（五）–11/23（日）11:00–19:00（週日至18:00）

．地點：松山文創園區4號與5號倉庫（一樓全室內）

．入場：免費入場

