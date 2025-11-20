免費入場挖寶！ 東京最大「古物市集」來了 「台北蚤之市」松菸登場 200攤職人進駐、數十萬件老件一次逛透

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
東京最大「古物市集」來了，「台北蚤之市」11/21松菸登場。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
東京最大「古物市集」來了，「台北蚤之市」11/21松菸登場。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

免費入場挖寶！ 台灣最盛大的室內古物市集來了，「台北蚤之市 Taipei Flea Market」於11月21日至23日於進駐松山文創園區，集結200組古物職人，從老玩具、黑膠、古書、相機與老車等，數十萬件老件一次看好看滿，現場還能喝精品手沖、吃職人甜點、聽現場DJ老派開趴，CP值拉到滿點！

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 東京最大跳蚤市場降臨松菸！

Tokyo City Flea Market。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
Tokyo City Flea Market。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

「台北蚤之市」至今已邁入第8年、舉辦近30場活動，被視為亞洲古物愛好者必朝聖指標。今年更邀請 日本東京最大跳蚤市集「Tokyo City Flea Market」代表 Yoshi 親自來台，帶著珍藏多年的經典收藏與粉絲零距離交流。

還有多位日本重量級創作者也到場，包括：古著名店 THROBOX、插畫家 Airi Maeyama、織品品牌 Cannelle，滿滿東京韻味讓松菸倉庫瞬間變身跨國古物交流舞台！

Airi Maeyama。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
Airi Maeyama。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 200攤古物職人+經典老件 再新增「古書＆絕版書專區」

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

本次展區600坪、全室內冷氣，集合來自台灣、日本、香港與俄羅斯約 200組古物品牌與收藏職人，將可以看到：歐美古董家具、日式古道具、台灣民藝收藏、軍品古著、玩具與黑膠、底片機、老式收音機，甚至是經典老車。

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

今年特別開闢「古書＆絕版書專區」，參展品牌包含：茉莉二手書店、老派購物學、雨新文庫、WatchXO、胡思二手書店、蒔蕼行 Sonnet Antiques等，現場宛如來到巴黎塞納河畔舊書攤，讓文青控們翻書翻到忘記時間。

蒔蕼行 Sonnet Antiques。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
蒔蕼行 Sonnet Antiques。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 「亮點攤商」絕不可錯過

-鉄古 T-GO

新竹大型歐洲古董家具聚落，風格融合工業與禪意，超有空間靈魂感。

鉄古 T-GO。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
鉄古 T-GO。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-Vintage Americana 復古

專營 1900–1970 美國家具，把歲月感帶回客廳。

Vintage Americana。復古事。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
Vintage Americana。復古事。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-昭和老家店

彷彿穿越到日本昭和老雜貨鋪，舊味濃到直接想搬回家。

昭和老店家。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
昭和老店家。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-米粒餅 Milee Cookie

東台灣夫妻攤，拿老銅件與真空管做燈具，現場還Live彈唱，整個超Chill。

米粒餅。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
米粒餅。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

-L&R Antiques and Curiosa

荷蘭與英國收藏聯手，把老歐洲的典雅搬進松菸。

⊙ 「老靈魂派對」現場音樂表演、藝術展演超精彩

Megumi Yamazaki。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
Megumi Yamazaki。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

主題為「老靈魂的派對時間」，展場不只是逛市集，更像一座能穿越時光的藝術實驗室。旅居東京的插畫家 Megumi Yamazaki 帶來超現實肖像作品《Dogs Know Everything》，描繪人與狗之間的情感連結；書法浪人莊雯瑾也會現場揮毫，將山海氣息變成秋日祝福。

圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

音樂更是展場靈魂，三場DJ輪番開趴：

11/22（六）14:00–15:00｜南方元氣黑膠社 – 70–90年代日本黑膠復古浪潮

11/22（六）15:00–18:00｜台製靈魂老學校 – 重返華語Disco黃金年代

11/23（日）15:00–17:00｜DJ JEN – Ambient × Techno × 日系Disco穿越旅程

DJ JEN。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
DJ JEN。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

⊙ 「甜點＋手沖香氣」讓你吃好喝香

武喵咖啡。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
武喵咖啡。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

逛到累了，也不用走出場外再覓食，展區內就能喝到「武喵咖啡」以老式腳踏車載著手沖現煮的濃郁咖啡，還能吃到「小島甜點工作室」每日限量製作的甜點，把味蕾也沉浸在老派週末裡。三天展期不只買得到、看得到、聽得到，更吃得到，五感直接被古物徹底包覆成散步式遊樂園。

小島甜點工作室。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供
小島甜點工作室。圖／台北蚤之市 Taipei Flea Market提供

台北蚤之市 第二十九回 Taipei Flea Market

．時間：2025/11/21（五）–11/23（日）11:00–19:00（週日至18:00）

．地點：松山文創園區4號與5號倉庫（一樓全室內）

．入場：免費入場

