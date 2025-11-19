淑芬、家豪看過來！ 六福村「12菜市場名」免費玩　陪同3人只要799、黑色耶誕同步登場

免錢衝一波！六福村宣布推出超狂回饋活動，即日起至12/28，連續6個週末，只要你叫「淑芬」、「家豪」、「雅婷」、「冠宇」等指定12大菜市場名之一，本人出示證件就能直接免費入園，一次省下1400元，陪同者親友也享799元優惠價。此外，今年耶誕節走暗黑新風格，六福村推出全台唯一「黑色耶誕」，快來拍爆手機容量。

✦ 12組菜市場名免費入園！週週換新名單

六福村宣布推出「免錢衝一波」活動，自2025/11/22至12/28止，限定每週六、日，只要遊客姓名與指定名字為同字、同音、順序一致，現場出示身分證、健保卡或戶口名簿，即可免費入園。一次公布12個台灣超常見名字，包括：家豪、雅婷、志偉、怡君、志強、淑芬、建宏、佳玲、冠宇、美惠、俊傑、欣怡。

活動採「週週更名」，每個週末會開放2組名字，民眾須依公告時間前往，符合資格就爽爽免費入園，快丟給你的菜市場名朋友吧。

圖／六福村提供

目前六福村成人暢遊票原價為1400元，活動期間只要名字中獎就能立即免費入園，同行親友也享優惠，最多可「3人同享799元」優惠價入園，一起揪爸媽、同學、朋友們假日出遊省荷包。

✦ 期間限定「黑色耶誕」同步登場！坎卜斯入侵陰間風

圖／六福村提供

今年六福村耶誕節不走可愛路線，而是把萬聖節的暗黑風一路延伸到年末，推出全台唯一「墓碑鎮 黑色耶誕」，以歐洲傳說中的耶誕壞公公坎卜斯（Krampus）為主題打造詭趣氛圍。

黑色耶誕必拍應景照亮點包含：12公尺繽紛霓彩耶誕樹、歐美風黑色耶誕小鎮場景、白天&夜間限定遊行、劇場式沉浸體驗餐廳「惡靈餐廳」，讓大家拍出奇幻又帶點詭趣的耶誕回憶。

「菜市場名免費入園」開放名單一覽：

📅 11/22（六）、11/23（日）：同名同字「家豪」、「雅婷」免費入園

📅 11/29（六）、11/30（日）：同名同字「志偉」、「怡君」免費入園

📅 12/06（六）、12/07（日）：同名同字「志強」、「淑芬」免費入園

📅 12/13（六）、12/14（日）：同名同字「建宏」、「佳玲」免費入園

📅 12/20（六）、12/21（日）：同名同字「冠宇」、「美惠」免費入園

📅 12/27（六）、12/28（日）：同名同字「俊傑」、「欣怡」免費入園

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」