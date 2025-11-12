台灣首站搶先看！ 「Hello Kitty 50週年特展」登信義A11 粉紅夢幻造景、7大必拍亮點、入場送「台灣限定透卡」

Hello Kitty迷快衝！迎接Hello Kitty誕生50週年，日本超人氣特展《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變》終於首度來台，海外巡展第一站就在台北信義新光三越A11 6樓，展期自11月12日至2026年1月11日止，有專屬台灣的入場禮與限定周邊等你收藏哦！

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

Hello Kitty 50週年展來台！以「蛻變」為主題，融合影像藝術、原創設計與沉浸式互動，帶領粉絲走進Kitty陪伴半世紀的成長故事，搭配展覽限定的拍照裝置與互動展牆，保證讓粉絲從開展逛到結尾都驚喜連連。

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

海外首站就在信義A11 入場即送「台灣限定透卡」

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

粉絲最期待的入場特典登場！凡購票入場，即可免費獲得「台灣限定迷你透卡」。此款透卡為特展特別設計，配色、造型皆為首次曝光版本，質感超可愛又具收藏價值，勢必成為Kitty迷爭相搶收的紀念小物。

四大展區帶你看見Hello Kitty的「蛻變之路」

整場展覽以「改變與成長」為主軸，分為四大主題展區，以多媒體互動與原創影像串連，讓觀眾沉浸在充滿童趣與創意的粉紅世界。

「Hello! Memories」從早期商品設計重溫Hello Kitty的誕生歷程；

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

「Hello! Evolution」以原創影像重現50年來的造型演變；

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

「Hello! Collaboration」展示歷年聯名合作與日本限定造型；

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

「Hello! Friends」則邀集多位藝術家以「我與Kitty」為題創作插畫，展現跨世代粉絲心中不同樣貌的Kitty。

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

夢幻造景＋拍貼機登場 拍滿回憶打卡點

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

展場打造多個夢幻拍照區，包括放大版的紅蝴蝶結、Kitty房間、經典蘋果造景，搭配燈光特效與互動設計，讓每一幕都能拍出滿滿少女感。此外，還設有限定拍貼機與三麗鷗明星姓名貼製作機，讓粉絲能帶回屬於自己的Kitty回憶貼紙，超值又好玩。

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

台日限定周邊一次入手 粉紅控荷包失守

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

Kitty迷準備開搶！展場販售多款日本直送與台灣限定的週邊商品，包括絨毛吊飾、托特包、鏡子、枕套組、多功能毯、門簾與行李束帶等，從可愛收藏到實用單品統統有。

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

【Hello Kitty 展-當我改變時，Kitty 也跟著蛻變-】展覽資訊

日期：2025 / 11 / 12～2026 / 1 / 11

地點：新光三越信義新天地 A11 6 樓

營業時間：平日 11:00~21:30 例假日前一天營業至 22:00

官網：https://www.mightymedia.co.jp/hellokitty.tw/

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】。圖／曼迪傳播提供

