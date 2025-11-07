快訊

2025「台中國際花毯節」免費入園&5大特色亮點一次看！ 2公頃花海+18米飛天小女警主題花毯+泡泡水霧必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

卡通迷快筆記！一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將在11月8日萌翻登場啦～今年不只花團錦簇，還首度攜手《飛天小女警》，把新社打造成夢幻動漫小鎮，三位主角花花、泡泡、毛毛全員出動，還有魔人啾啾出沒，粉絲一定要親眼見證這場中台灣最可愛的花卉盛典。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

◎ 亮點1／18米高「飛天小女警主花毯」登場　魔人啾啾基地超震撼

這次花毯節最吸睛的，就是以《飛天小女警》為主題打造的巨型主花毯，高達18公尺、直徑60公尺，是歷屆最大規模！每半小時就會上演「泡泡水霧秀」，結合機械動態與光影特效，現場瀰漫奇幻氛圍。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

最酷的是，主花毯「能穿越」！遊客可以實際走入場景，感受飛天小女警的世界，近距離欣賞三位主角立體花卉藝術，彷彿置身動畫裡。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

◎ 亮點2／15座動畫裝置＋隱藏角色登場　粉絲打卡搜集好忙

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

今年花毯節面積達2公頃，打造15座飛天小女警主題裝置，從她們的家、市政廳到甜甜圈店通通重現！現場還藏有尤教授、小鎮村市長、會說話的狗、粗暴小子、壞死幫派等角色立牌，粉絲別忘了搜集打卡點，一趟拍滿整個小鎮。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

◎ 亮點3／主題館販售200款周邊　小農合作限定商品也登場

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

除了花海拍不完，現場更設有「飛天小女警主題館」，販售超過200款限定周邊商品，還結合在地小農推出限定合作品：有香菇太空包、小農水果禮盒、柑橘果凍等，讓粉絲買得開心、也替地方創生加分。

◎ 亮點4／在地居民共創＋免費接駁車輕鬆到

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

今年花毯節也強調「永續共好」，邀請新社、東勢、石岡共300位居民參與花卉設計與維護，共同打造出最美花毯。而主辦單位更貼心提供「5條免費接駁車路線」，從高鐵、捷運、豐原轉運中心出發都能輕鬆抵達現場，詳情可上官網查詢。

圖／翻攝2025台中國際花毯節官網
圖／翻攝2025台中國際花毯節官網

◎ 亮點5／三大花節合一免費入園　一日玩到不想回家

圖／翻攝2025台中國際花毯節官網
圖／翻攝2025台中國際花毯節官網

本屆活動以「花開三盛事」為概念，結合「台中國際花毯節」、「新社花海節」與「中台灣農業博覽會」三大亮點，全區免費入園！不只能拍夢幻花海、逛農特產市集，還能一次把中台灣好物買回家～

📍2025台中國際花毯節資訊

．活動日期： 2025年11月8日（六）～11月30日（日）

．開放時間： 08:30～16:30

．地點： 新社區種苗改良繁殖場二苗圃（台中市新社區協興街30號）

．免費接駁車路線： 豐原線、松竹線、太原線、東勢線（假日行駛）、會場環線（假日行駛）

．官方網站：https://www.flowercarpet.tw/

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

