麥當勞偷上架？ 「奶昔大哥毛毛包+購物袋」點餐機先曝光 threads友暴動超嗨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr
圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr

奶昔大哥粉尖叫！ 韓國麥當勞去年引發搶購潮的「奶昔大哥毛毛包」，即將正式登台了。有民眾今(5)日上午驚喜發現，台灣麥當勞自助點餐機竟「偷上架」一款毛茸茸的紫色奶昔大哥包包，瞬間引爆網路熱議，雖然隨後商品被迅速下架，但後續被證實：麥當勞將在11月下旬推出！

有網友在Threads上分享，早上在麥當勞自助點餐機加購購物袋時，竟意外發現「奶昔大哥毛毛包」出現在選單中，馬上加進購物車結帳，卻被店員退刷：「原來是系統不小心提早上線！」根據網友截圖顯示，「奶昔大哥毛毛包」售價199元、單筆限購4個，「奶昔大哥購物袋」則為59元。

圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr
圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr

該貼文在短時間內吸引超過10萬人瀏覽，留言區一片暴動：「我早上也有看到但沒圖片！」、「這個太可愛了，必收！」、「感覺跟韓國款是一模一樣！」

奶昔大哥（Grimace）是麥當勞經典角色之一，去年韓國推出限量周邊毛毛包後，瞬間在社群上爆紅，當時還在韓國賣到缺貨！ 據《三立新聞台》報導指出台灣麥當勞表示：「將推出奶昔大哥毛毛包與購物袋，待準備就緒後，預定於11月下旬正式上市。」台灣粉絲們終於也能收藏！

圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr
圖／翻攝韓國麥當勞IG@mcdonalds_kr

麥當勞 奶昔

