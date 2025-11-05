2.1米卡比獸坐鎮！ 南台灣寶可夢旋風「名耀之星旗艦店」高捷開幕 11月限定卡匣免費領

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高雄捷運、Pokémon MEZASTAR提供
寶可夢迷快衝！南台灣也有官方旗艦店啦，《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》正式插旗高雄捷運美麗島站，打造首間「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」旗艦店。店內不僅能玩遊戲、收集卡匣，還有超萌的等身大卡比獸模型坐鎮，快來打卡拍照拿限定卡匣！

圖／高雄捷運提供
終於不用再羨慕台北！由高雄捷運公司與墨凡商場、SEGA Taiwan聯手合作，於11月3日正式開幕南台灣首間「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」寶可夢名耀之星旗艦店，地點就設在高捷紅橘線交會的美麗島站B1墨凡商場，打造全新動漫朝聖地。

現場設有高達210公分的等身大卡比獸，呆萌坐姿超吸睛，成為粉絲必拍打卡點。店內配置多台《寶可夢明耀之星》遊戲機台與MEZASTAR卡匣展示區，還有官方周邊商品專區，讓玩家能沉浸在寶可夢世界中。

慶祝開幕，即日起至11月30日止，「MEZASTAR STATION TAIPEI」與「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」北高兩店同步推出活動，每日限量贈送特別版卡匣「路卡利歐」100枚，送完為止，想要的粉絲記得提早到場排隊！

圖／高雄捷運提供
寶可夢名耀之星旗艦店 MEZASTAR STATION KAOHSIUNG

．開幕日期：2025年11月3日（一）

．營業時間：週一至六 11:00～21:00／週日 10:00～20:00

．地點：高雄市新興區中山一路115號B1（高雄捷運美麗島站 墨凡商場）

．官網：https://www.pokemonmezastar.com.tw/activity/18

圖／Pokémon MEZASTAR官網
