5天團費竟只要5000元！ 高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」 學生嗨翻、家長喊想跟、網全跪了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Universal Studios Japan (USJ)官網
圖／翻攝Universal Studios Japan (USJ)官網

這學校太佛了！高雄市岡山區和平國小這屆畢業生規劃了一趟「日本京阪神5天4夜畢業旅行」，行程包含京都、大阪、奈良、嵐山、六甲山滑雪場、環球影城等超人氣景點，重點是，學生5天團費只要自費5000元新台幣就能出發，讓家長笑說：「媽媽也想跟！」

有家長在Threads上貼出孩子的「校外教學參觀活動行程表」，並打趣地表示「家長也想跟」，眼尖的網友一細看行程，瞬間引爆熱議。從表上可見，學生將搭機前往大阪，接著一路暢玩大阪環球影城、京都嵐山、奈良公園、六甲山滑雪場等經典景點，堪稱「小學生限定豪華團」。其中，光是看到「環球影城＋滑雪」組合，就讓不少大人直呼：「這根本是我夢想行程！」

圖／翻攝threads社群平台
圖／翻攝threads社群平台

貼文曝光後，引起網友瘋傳，紛紛留言羨慕：「太幸福了吧！」、「想重讀小學」、「這間學校入學率要爆滿了」、「我也想跟去環球影城～」，也有不少人笑說：「這是史上最划算的畢旅」

據《自由時報》報導，和平國小校長林世偉證實這趟畢旅是真的，並透露因為今年畢業生只有15人，家長會長與顧問為了讓孩子們留下難忘回憶，決定出資贊助，把原本約4萬元的旅費直接補助到學生僅需自付5000元。同時指出，該名家長會長為當地企業家，平時熱心公益，經常捐紅包與獎學金鼓勵學生，這次低調贊助畢旅，只為讓15位畢業生留下一生一次的快樂回憶。

圖／翻攝Universal Studios Japan (USJ)臉書
圖／翻攝Universal Studios Japan (USJ)臉書

