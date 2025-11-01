聽新聞
0:00 / 0:00
5天團費竟只要5000元！ 高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」 學生嗨翻、家長喊想跟、網全跪了
這學校太佛了！高雄市岡山區和平國小這屆畢業生規劃了一趟「日本京阪神5天4夜畢業旅行」，行程包含京都、大阪、奈良、嵐山、六甲山滑雪場、環球影城等超人氣景點，重點是，學生5天團費只要自費5000元新台幣就能出發，讓家長笑說：「媽媽也想跟！」
有家長在Threads上貼出孩子的「校外教學參觀活動行程表」，並打趣地表示「家長也想跟」，眼尖的網友一細看行程，瞬間引爆熱議。從表上可見，學生將搭機前往大阪，接著一路暢玩大阪環球影城、京都嵐山、奈良公園、六甲山滑雪場等經典景點，堪稱「小學生限定豪華團」。其中，光是看到「環球影城＋滑雪」組合，就讓不少大人直呼：「這根本是我夢想行程！」
貼文曝光後，引起網友瘋傳，紛紛留言羨慕：「太幸福了吧！」、「想重讀小學」、「這間學校入學率要爆滿了」、「我也想跟去環球影城～」，也有不少人笑說：「這是史上最划算的畢旅」
據《自由時報》報導，和平國小校長林世偉證實這趟畢旅是真的，並透露因為今年畢業生只有15人，家長會長與顧問為了讓孩子們留下難忘回憶，決定出資贊助，把原本約4萬元的旅費直接補助到學生僅需自付5000元。同時指出，該名家長會長為當地企業家，平時熱心公益，經常捐紅包與獎學金鼓勵學生，這次低調贊助畢旅，只為讓15位畢業生留下一生一次的快樂回憶。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言