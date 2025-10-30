「鯨鯊彩繪機」天天見！ JTA新航線「沖繩－桃園」明年2月直飛台灣 12/3正式開賣

愛沖繩的旅客要尖叫啦！日本航空（JAL）旗下的「日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）」宣布將於2026年2月3日開航「沖繩那霸－台北桃園」航線，不僅是該航空成立以來首條國際定期航線，更有機會讓旅客天天在桃園機場見到超萌的「鯨鯊彩繪機」！

圖／翻攝JTA日本越洋航空官網

日本越洋航空以沖繩那霸為基地，目前擁有14架飛機，經營包含宮古島、石垣島等離島共16條國內航線，這回首度跨足國際市場、開航台灣，被視為集團布局亞洲區域航點的重要一步。而最受矚目的特色之一，就是旗下多架以「鯨鯊」為主題的彩繪機，分別有粉紅櫻花元素與藍色塗裝結合海洋，象徵沖繩熱帶氛圍。

圖／翻攝JTA日本越洋航空官網

新航線將提供每日直飛服務，預計 早上8點由沖繩起飛、上午10點從桃園回程，使用 波音737-800 客機執飛，提供「J Class」與經濟艙兩種艙等。J Class類似豪華經濟艙配置，椅距更寬；經濟艙則維持31吋間距，兼顧短程飛行的舒適度。每名旅客可免費託運兩件行李、總重23公斤內。

圖／翻攝JTA日本越洋航空官網

搶票時間曝光！「沖繩－台北」航線機票將於 2025年12月3日上午10點 起於官網開賣，旅客可透過官網、手機版或APP購票。目前航空公司透露，共有2架鯨鯊彩繪機服役，仍在研議航班配置中，但不排除讓鯨鯊機執飛首航班次，讓旅客一登機就能感受濃濃沖繩風情。想搶搭首航、近距離欣賞鯨鯊彩繪機的粉絲，記得準時卡位搶票！

