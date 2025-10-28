想省2千變被騙！ 網紅老爸「買機票被詐騙」後續 iwoFly平台「願意退費」竟開1條件
想省2千變被騙！ 擁有超過82萬粉絲的知名網紅「我是老爸，我不要當爸」經常分享旅遊與家庭生活影片，日前他透過比價網站 Skyscanner 搜尋美國西雅圖飛往德州的航班，發現第三方平台「iwoFly」比航空公司官網便宜約2千元，便直接下單購買。
出發當天他順利完成報到、託運，甚至拿到登機證，一切看似正常。豈料就在登機前被地勤攔下，對方指出該平台「有問題」，疑似利用盜刷信用卡購買機票再轉售給旅客，導致他的訂位遭航空公司取消。無奈之下，他只能臨時花錢改買下一班機票。
老爸事後拍片分享整起經過，提醒粉絲購票務必選擇官網或知名平台。影片上架後引爆熱議，iwoFly竟主動聯繫他，表示願意退款並補償損失，但提出條件「希望他下架影片」。
老爸透露，雖然他沒主動要求退費，但對方主動道歉並想用金錢和解；他尚未回覆，強調若最終拿到退款，將全數捐作公益。影片中他也反思：「詐騙的定義是什麼？我的信用卡會不會也外流？」他指出該平台被網友評為「客服爛、退票難」，更懷疑其利用他人信用卡代購，「整個操作邏輯超怪，也讓人毛毛的。」
事件曝光後，大批網友湧入留言區聲援老爸，感謝他揭開第三方平台黑幕，有網友留言表示，「退錢不代表不是詐騙，這手法太可怕了！」，同時不少網友呼籲出國前務必提高警覺，機票購買盡量透過官方或大型旅行社平台，以免成為下一個受害者。
