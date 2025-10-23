南台灣人嗨翻！ 台南首發「虎航直飛熊本、沖繩」1599元起 還能吃總統級「東坡肉」機上限定餐

南台灣旅客有福了！台灣虎航宣布12月將開出「台南－熊本」、「台南－沖繩」及「高雄－熊本」三條新航線，票價單程未稅1599元起，今（10/23）上午10點準時開賣。更特別的是，機上還能吃到由「辦桌界南霸天」阿勇家打造的招牌東坡肉，讓旅客出國也能品嚐！

熊本是虎航第23個日本航點，不僅擁有壯闊的阿蘇火山、熊本城等世界級景點，更是「熊本熊」粉絲的朝聖地，台灣虎航看好日本旅遊熱潮與南部出境市場潛力，宣布將於12月起開航三條新航線，包括「台南－熊本」、「台南－沖繩」、「高雄－熊本」。其中「台南－熊本」更是虎航首條自台南出發的國際航線！

台南市長黃偉哲表示，這次不只航線開進國際，連台南美食也要「飛上天」。台灣虎航與知名辦桌品牌「阿勇家」合作，推出限量機上餐「阿勇家東坡肉」，於「熊本」往返航班提供，每班限量供應，旅客可於虎航官網預訂。這道菜曾為歷任總統辦桌御用，口感香甜、肉質綿密，配白飯超涮嘴。

台灣虎航推出限時促銷活動，10月23日上午10:00至10月24日晚間23:59，開賣單程未稅1599元起超值機票，適用旅行期間為2025年12月23日至2026年3月28日。航班資訊為：

．「台南－熊本」：2025年12月23日開航，每週二、五2班

．「台南－沖繩」：2025年12月25日開航，每週四、日2班

．「高雄－熊本」：2025年12月23日開航，每週二、五2班

