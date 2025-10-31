海外首站在台北！ 蜷川實花《彼岸之光，此岸之影》睽違10年再登台 8大夢幻光影展區、720度花海空間必拍搶看

海外首展選在台北！ 日本知名攝影與導演藝術家「蜷川實花」，繼2016年後睽違10年後，她宣布將攜手科技藝術團隊 EiM 帶著全新作品《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》登台，海外首站就在台北。

蜷川實花海外最大規模沉浸式光影藝術體驗展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，明年1月登陸台北。（圖／聯合數位文創提供）

這次《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花史上規模最大的海外展覽，也特別融入台北在地元素，以影像、攝影、光影與立體裝置結合，打造8大夢幻展區與沉浸式體驗空間，明年1月於華山文創園區登場，粉絲與拍照控一定要衝！

蜷川實花本人也在社交平台上興奮宣布：「這將是我海外最大規模的展出，並融入屬於台北的在地元素。」她邀請大家一起進入光與影交錯、夢與現實交織的世界，親身體驗「蜷川式」的極致浪漫與視覺震撼。

其中最吸睛的亮點《深淵彼岸的夢》，以「720度無死角影像空間」搭配繽紛花海場景，觀眾彷彿步入無限延伸的鏡面幻境；展區《光之細語，色彩之夢》則由多達2,000條水晶串飾構成，蝴蝶、花朵、愛心、水晶隨著燈光折射閃爍，讓整個空間像夢境般流動。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站預售票將於11月6日中午12點在udn售票網搶先開賣，單人票400元、雙人票780元。11月20日之後也會開放Klook、KKday、ibon、全家、OPENTIX、博客來 等多通路購票。喜愛藝術與攝影的粉絲、網美族別錯過這波打卡新熱點！

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

．展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

．展覽日期：2026.1.17 - 4.19，除夕休館

．展覽官方網站、官方粉絲專頁

．售票平台：udn售票網

