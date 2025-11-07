快訊

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

一張卡玩超過一年！ 屏東海生館25週年「海洋卡」超值回歸　390天無限暢遊、放送25天超佛

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝國立海洋生物博物館官網、海景世界企業股份有限公司
海洋迷不可錯過！ 國立海洋生物博物館館方宣布人氣爆棚的海洋卡」限時回歸啦～這張傳說中的年卡不只讓你「一年玩到飽」，還再加贈25天、總共390天無限暢遊！還能參加館內體驗享9折優惠，搭配即將登場的「臺灣科學節」活動，根本是秋冬親子出遊首選！

屏東國立海洋生物博物館為慶祝25週年，特別推出海洋卡回歸活動，將於11月8日至12月25日限時販售「海洋卡」，卡友可享「自開卡日起390天（365＋25天）」無限次入館暢遊。成人卡售價999元、兒童與學生卡555元（含工本費），憑卡不僅能任意進出館區，還能參加館內體驗活動享9折優惠，想夜宿、想餵企鵝都超划算。

海生館一向是屏東最受歡迎的親子景點之一，擁有三大主題展示館與超夯的「夜宿海生館」體驗。閉館後能在靜謐海底世界裡與魚群作伴，甚至見到夜行性的海洋生物。在極地水域展區，遊客還能親眼看見可愛的企鵝進食秀；在巨大海藻林水槽，更有專業人員帶領大家認識海藻林生態。

今年還結合第六屆「臺灣科學節」活動（11/8～11/16），以「知識×文化×感官」為主題，推出一系列寓教於樂的活動。最吸睛的「漁識場科學市集」將於11/8、9登場，設有互動闖關與集章任務，大小朋友都能邊玩邊學！

「海洋卡」限時辦卡方式一次看

．販售期間：2025年11月8日至12月25日

．價格：成人海洋卡　999元／人

兒童／學生海洋卡　555元／人（含工本費）

．申辦方式：

辦法一：現場售票處購買（需出示身分證件）

辦法二：至館內大廳服務台辦理（已購票者可補差額升級）

