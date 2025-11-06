史上最大規模！「ITF台北國際旅展」11／7開逛　住宿券1折、餐券免千元、這館天天抽機票 熊本熊、幻藍小熊都來了

一年一度的旅遊盛會回來了！「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日，在台北南港展覽館一館盛大登場，今年規模再創新高，共集結123個國家與城市、超過40家大型旅行社、130間飯店與餐廳、航空公司及遊樂園，參展攤位高達1600格，被譽為「亞洲最大旅遊嘉年華」！

◎ 亞洲最大旅展登場 展現台灣觀光實力

台灣觀光協會會長簡余晏指出，今年旅展攤位較去年再增加100格，參與城市與國家數也創新高。籌備委員會主委葉菊蘭表示，ITF台北旅展已是亞洲最大的旅遊交易平台，去年台灣出境旅遊達1685萬人次、國內旅遊更超過2.2億人次，觀光消費突破5000億元。

◎ 航空優惠年度最強 星宇抽商務艙、虎航送免費機票

航空優惠是今年ITF最大亮點！各大航空公司祭出展場限定折扣與抽獎活動：

．星宇航空：全航線85折起，消費滿2萬元還可抽亞洲不限航點「商務艙來回機票」與「星野住宿券」。

．中華航空：配合12月鳳凰城新航線，全航線最低76折起。

．長榮航空：主題為「這個世界就是我的遊樂園」，展示AI拍照互動區與新一代豪華經濟艙座椅。

．日本航空：台北－日本來回票未稅價7700元起。

．達美航空：主打西雅圖直飛85折起。

．台灣虎航：推「虎運配配碰」遊戲，最高可抽「免費機票」，共有7000份好禮，還能換限量2026桌曆。

◎ 海外館看點滿滿！日本館史上最大 美國館回歸天天抽機票

．日本館：以史上最大規模登場，集結滑雪、溫泉、賽車、主題樂園與百貨購物資訊。

．美國館：睽違8年再度以國家館形式參展，四天展期天天抽機票，最大獎是「台北－美國不限航點」來回票。

．韓國館：打造「朴寶劍zone」還原全羅南道紫島打卡點，完成任務可拍立得合照，還有大韓航空、真航空抽機票活動。

．泰國館：推出「曼谷芭達雅經典遊」第二人免費，吸引自由行旅客搶優惠。

◎ 國旅主題館火力全開 山海人文一次看

國內旅遊同樣精彩，交通部觀光署整合全台13處國家風景區，推出「國家風景區旅遊亮點館」，讓民眾一次玩遍阿里山日出、東海岸海景與馬祖島嶼慢活。

農業部則結合小農市集與農遊體驗；客委會主打客庄文化旅程；故宮博物院推出「故宮100+」AI互動特展；屏東館以「恆春建城150」打造山海意象；金門館則結合「老兵召集令」與跳島路線，串起在地風情與文化深遊。

年末旅遊旺季將至，各大旅行社、飯店推出超殺優惠。飯店住宿券 最低下殺1折！海霸王集團推出「港都周遊住宿券」5張套票，原價6萬元+10%，旅展價僅4999元。

飯店自助餐券 最低每張只要709元，凱撒飯店聯合券買越多折越多，等於半價吃星級Buffet。SPA與泡湯券 也成為熱賣夯品，適合年底聚餐放鬆行程。

◎ 萌系嘉年華登場 熊本熊、呆呆獸、幻藍小熊輪番亮相

旅展現場還有「最萌卡司」！日本熊本熊、寶可夢「呆呆獸」等吉祥物將現身同樂，搭配各國表演與舞台活動。其中包括旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、《欸你這週要幹嘛》、原子少年F.F.O、韓國人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》接力登場，氣氛嗨翻全場。

● 捐血送門票超佛心

11月1日至8日止於北北基宜16個指定捐血點捐血，即可兌換旅展門票乙張，主辦單位號召民眾「旅遊做公益」，一起把優惠、靈感與愛心通通打包帶回家。

【2025 ITF台北國際旅展】

．日期：11月7日(五) 12:00~18:00 11月8日(六)-11月10日(一) 10:00~18:00

．地點：台北南港展覽館一館1、4樓

．官方網站：https://www.taipeiitf.org.tw/

