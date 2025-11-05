2026夏季航班開搶！ 台灣虎航飛日韓「799元起」 普發滿萬訂單送500元、再抽免費機票

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026夏季班表、ITF線上旅展！虎航機票促銷「799元起」。圖／台灣虎航提供
搶在旅展開幕前開跑！台灣虎航宣布搶先推出「2026夏季班表」及「2025 ITF台北國際旅展」線上促銷，全航線單程未稅799元起，東京、首爾、札幌等熱門航線開搶。再配合普發1萬元政策，虎航加碼「滿萬送500元回饋金」，再搭配ITF現場抽獎活動、週邊9折等多重優惠好康必衝。

虎航2026夏季航班開賣　尊榮虎會員優先搶購

台灣虎航為迎接2026年連假旅遊熱潮，將於11月5日開放尊榮虎（tigerprime）會員搶先購票，11月6日起則全面開放所有旅客購買。首波推出「全航線單程未稅799元起」優惠，旅遊期間自2025年11月5日至2026年10月24日。

2026夏季班表、ITF線上旅展！虎航機票促銷「799元起」。圖／台灣虎航提供
ITF線上旅展同步登場　熱門航線千元有找

今年ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館登場，虎航搶先推出線上旅展優惠，11月6日起全航線單程未稅價自799元起，指定航線如「桃園－首爾仁川」只要1,199元、「桃園－釜山、濟州」1,399元、「桃園／高雄－東京成田」、「桃園－東京羽田」則為1,799元起，北海道「札幌」航線單程也只要2,299元。

11月7日起更有大阪、福岡、名古屋等航線開搶，單程最低1,799元起，日本全線幾乎全面降價，旅迷可趁勢搶便宜。

普發加碼回饋　旅展再抽機票、週邊9折

配合政府普發1萬元政策，虎航再推「實值回饋」活動，只要單筆訂單滿萬元，即可兌換500元回饋金。旅展現場也舉辦「虎運配配碰」、「尋章大冒險」、「超級虎利歐」等互動活動，超過7,000份獎品等旅客抽回家，最大獎更有免費機票！

此外，於「tigerselect虎禮選」平台選購週邊商品享9折優惠，再加碼1元即可加購限量飛行行李吊牌，收藏控也能一起入手。

