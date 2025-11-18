淡水紫藤花園「2026花季新規」曝光！ 一號園區改「包場制」賞花5000元爽拍2小時

私藏景點搶先預訂！ 堪稱北部最神秘、最仙氣的「淡水紫藤花園」，園方搶先公布2026花季新規，最大亮點就是：位在屯山里的一號園區，首度改成「全預約包場制」，想拍空景、想享受被紫藤瀑布包圍的夢幻感，手刀預定就對了！

圖／翻攝淡水紫藤花園一號屯山園區臉書

淡水紫藤花園一號屯山園區預計明年花季開放時間落在3/25，最新官方公告一號園區改「全預約包場」，民眾可以2小時包下整座紫藤園，每場5000元起，每日共計四個梯次：08:00–10:00、10:15–12:15、12:30–14:30、14:45–17:00。

每場限時兩小時，費用5000元可供10人入園，超過再以每人500元計算，還附上簡單飲料與小點心、專屬停車空間，完全是明星、家庭、網美拍攝最愛的「包場款紫藤時光」。

圖／翻攝淡水紫藤花園一號屯山園區臉書

散客們別緊張！ 雖然一號園區採包場製，但園方也強調散客不是沒地方去，靠近天元宮的「二號水源園區」依舊維持一般入園模式，適合想輕鬆散步賞花的小資旅人。另外，如果一號屯山園區有空場次沒被包場，園方會在統計後「開放散客入園」，相關資訊可關注官方FB公告。

「淡水紫藤花園」

．一號屯山園區：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號（近聖約翰大學、屯山國小）

．二號水源園區：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號（近天元宮）

