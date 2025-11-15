快訊

IKEA真的來了！宜蘭「IKEA新月廣場快閃店」登場 「鯊魚娃娃、甜甜圈燈」買得到、開幕送小貓零錢包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、IKEA提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、IKEA提供

IKEA終於插旗宜蘭！不少宜蘭民眾長年為了買一個推車、買幾包夾鏈袋得「北上朝聖」，如今終於不用再跨縣市跑了。IKEA正式進駐宜蘭新月廣場，11/15起試營運，11/21盛大開幕，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與話題燈飾，更貼心的是，現場可直接協助線上下單大型家具，滿499元還能免費配送至宜蘭與羅東取貨點！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

IKEA快閃店正式插旗宜蘭！22坪展場一次看150款熱銷商品

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

IKEA宜蘭快閃店位在新月廣場1樓，以明亮木紋與開放式層板打造22坪北歐風場域，雖然坪數不大，但涵蓋近150款精選家飾、收納用品、小型家具與人氣玩偶。IKEA表示，由於是首次深入宜蘭市場，因此以「熱銷、好入手、最實用」為挑選主軸。

店內收納類熱銷款如：PRESSA曬衣架、BÄSTIS毛絮黏把、RISATORP網籃等，都買得到；小家具部分則有VESKEN推車、BOLLSIDAN筆電桌、RÅSKOG推車等百搭款，適合小家庭與租屋族使用。

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

鯊魚、哈士奇全來了！甜甜圈燈與蘑菇燈成打卡焦點

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭親子族群多，IKEA也把人氣玩偶帶來，包括：BLÅHAJ鯊魚娃娃、LIVLIG哈士奇等等。連居家風格控最愛的VARMBLIXT甜甜圈燈與NÖDMAST LED蘑菇燈也能在現場購入，讓粉絲們終於不必再跨縣市搶購。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

此外，店內還設置迷你「瑞典美食區」，包含冷凍瑞典肉丸與雞肉丸、北歐巧克力、餅乾等，讓消費者逛完家飾還能順便補貨。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

兩大展示區輪番登場　11月底換上聖誕節慶風格

快閃店旁還有2大佈置展示區，提供居家靈感參考。包含「瑞典傳統風格區」：以多款織品、寢具打造溫暖秋冬感。「聖誕節慶風格區」（預計11月底登場）：親子打卡空間、可愛玩偶、兒童家具共同組出濃濃節慶味。

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

大型家具線上買、在地領取！滿499就能免運到宜蘭或羅東

雖然快閃店以小物為主，但若有床架、衣櫃、餐桌等大型家具需求，現場人員可協助線上下單，並協助配送至宜蘭與羅東兩大取貨點。更佛心的是，官網訂單滿499元即可享免費配送至取貨中心。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

開幕祭！送小貓零錢包、藍色袋、還有機會抽旋轉休閒椅

粉絲們快追，自11/21開幕至12/21限時一個月，IKEA祭出多項限定好康及活動：

．新辦宜家卡＋綁定LINE，送小貓零錢包＋50元折扣券。

．IKEA宜家卡卡友單筆滿299元，送FRATKA藍色大型購物袋（限量）。

．Threads拍照抽獎：凡於IKEA快閃店或展示區拍照，上傳至指定活動貼文，hashtag標註「#我在IKEA宜蘭快閃店」，就有機會把DYVLINGE旋轉休閒椅(價值4,999元)帶回家。

．11/13至11/30宜家卡卡友獨享，實體門市消費家具家飾單筆滿3,000元享9折、滿5,000元享85折；線上購物下單單筆滿3,000元享9折。

．開幕慶祝期間，於11/22至11/23下午時段，有機會遇上IKEA明星玩偶隨機出沒，一起感受開幕的歡樂氛圍。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【IKEA宜蘭新月廣場快閃店】

📍地址：宜蘭市民權路二段38巷6號（新月廣場1樓先喝道旁）

-營業時間：五、六及國定假日前夕：11:00–22:00、日～四：11:00–21:30

-支付方式：信用卡、行動支付（無法使用現金）

-營業期間：預計半年

📍自取點

-宜蘭取貨點：宜蘭市梅洲一路16號

-羅東取貨點：五結鄉利澤工業區利工二路111號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IKEA 快閃店 新月廣場 宜蘭旅遊
台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城的世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

北台灣賞楓景點推薦！陽明山花卉試驗中心 黃楓步道金光閃閃

秋天的腳步來到陽明山，金黃的楓葉悄悄為山林換上暖色新裝。花卉試驗中心的黃楓步道此刻正值轉色時節，陽光穿過葉縫，整條小徑都閃耀著溫柔光影。

SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

耶誕季浪漫登場！「SKM Park Outlets高雄草衙」自即日起至明年1月1日化身為「雪境童話村」，以夢幻雪景、北國場景與燈光特效打造冬日奇幻國度，今年規模再升級，包含巨型耶誕樹、童話北極村、星幕光廊與夢幻列車等六大打卡亮點，白天拍起來可愛童趣，夜晚更因燈光與飄雪效果而顯得唯美浪漫，成為高雄冬日最吸睛的新景點。

萌到心臟爆擊！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首度合體TTF玩具展 「疊疊樂漢堡」限定首賣、2.5M巨萌氣偶必拍

2025TTF台北國際玩具創作大展根本就是「可愛暴擊現場」，超人氣IP罐頭豬LuLu和亞洲吃貨代表貓貓蟲咖波史上第一次聯名，推出療癒度破表的「疊疊樂漢堡」與「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」，還有2.5公尺巨大氣偶現場迎接粉絲快追！

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

