IKEA真的來了！宜蘭「IKEA新月廣場快閃店」登場 「鯊魚娃娃、甜甜圈燈」買得到、開幕送小貓零錢包

IKEA終於插旗宜蘭！不少宜蘭民眾長年為了買一個推車、買幾包夾鏈袋得「北上朝聖」，如今終於不用再跨縣市跑了。IKEA正式進駐宜蘭新月廣場，11/15起試營運，11/21盛大開幕，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與話題燈飾，更貼心的是，現場可直接協助線上下單大型家具，滿499元還能免費配送至宜蘭與羅東取貨點！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

IKEA快閃店正式插旗宜蘭！22坪展場一次看150款熱銷商品

圖／IKEA提供

IKEA宜蘭快閃店位在新月廣場1樓，以明亮木紋與開放式層板打造22坪北歐風場域，雖然坪數不大，但涵蓋近150款精選家飾、收納用品、小型家具與人氣玩偶。IKEA表示，由於是首次深入宜蘭市場，因此以「熱銷、好入手、最實用」為挑選主軸。

店內收納類熱銷款如：PRESSA曬衣架、BÄSTIS毛絮黏把、RISATORP網籃等，都買得到；小家具部分則有VESKEN推車、BOLLSIDAN筆電桌、RÅSKOG推車等百搭款，適合小家庭與租屋族使用。

圖／IKEA提供

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

鯊魚、哈士奇全來了！甜甜圈燈與蘑菇燈成打卡焦點

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭親子族群多，IKEA也把人氣玩偶帶來，包括：BLÅHAJ鯊魚娃娃、LIVLIG哈士奇等等。連居家風格控最愛的VARMBLIXT甜甜圈燈與NÖDMAST LED蘑菇燈也能在現場購入，讓粉絲們終於不必再跨縣市搶購。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

此外，店內還設置迷你「瑞典美食區」，包含冷凍瑞典肉丸與雞肉丸、北歐巧克力、餅乾等，讓消費者逛完家飾還能順便補貨。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

兩大展示區輪番登場 11月底換上聖誕節慶風格

快閃店旁還有2大佈置展示區，提供居家靈感參考。包含「瑞典傳統風格區」：以多款織品、寢具打造溫暖秋冬感。「聖誕節慶風格區」（預計11月底登場）：親子打卡空間、可愛玩偶、兒童家具共同組出濃濃節慶味。

圖／IKEA提供

大型家具線上買、在地領取！滿499就能免運到宜蘭或羅東

雖然快閃店以小物為主，但若有床架、衣櫃、餐桌等大型家具需求，現場人員可協助線上下單，並協助配送至宜蘭與羅東兩大取貨點。更佛心的是，官網訂單滿499元即可享免費配送至取貨中心。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

開幕祭！送小貓零錢包、藍色袋、還有機會抽旋轉休閒椅

粉絲們快追，自11/21開幕至12/21限時一個月，IKEA祭出多項限定好康及活動：

．新辦宜家卡＋綁定LINE，送小貓零錢包＋50元折扣券。

．IKEA宜家卡卡友單筆滿299元，送FRATKA藍色大型購物袋（限量）。

．Threads拍照抽獎：凡於IKEA快閃店或展示區拍照，上傳至指定活動貼文，hashtag標註「#我在IKEA宜蘭快閃店」，就有機會把DYVLINGE旋轉休閒椅(價值4,999元)帶回家。

．11/13至11/30宜家卡卡友獨享，實體門市消費家具家飾單筆滿3,000元享9折、滿5,000元享85折；線上購物下單單筆滿3,000元享9折。

．開幕慶祝期間，於11/22至11/23下午時段，有機會遇上IKEA明星玩偶隨機出沒，一起感受開幕的歡樂氛圍。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【IKEA宜蘭新月廣場快閃店】

📍地址：宜蘭市民權路二段38巷6號（新月廣場1樓先喝道旁）

-營業時間：五、六及國定假日前夕：11:00–22:00、日～四：11:00–21:30

-支付方式：信用卡、行動支付（無法使用現金）

-營業期間：預計半年

📍自取點

-宜蘭取貨點：宜蘭市梅洲一路16號

-羅東取貨點：五結鄉利澤工業區利工二路111號

