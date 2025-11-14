萌到心臟爆擊！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首度合體TTF玩具展 「疊疊樂漢堡」限定首賣、2.5M巨萌氣偶必拍

史上最萌合體！ 2025TTF台北國際玩具創作大展根本就是「可愛暴擊現場」，超人氣IP罐頭豬LuLu和亞洲吃貨代表貓貓蟲咖波史上第一次聯名，推出療癒度破表的「疊疊樂漢堡」與「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」，還有2.5公尺巨大氣偶現場迎接粉絲快追！

TTF台北國際玩具創作大展期間，於11/13至11/16，TOYZEROPLUS更把萌度提升到MAX，推出2.5公尺高巨型LuLu×咖波聯名氣偶，讓LuLu穿上咖波外衣，一次呈現兩隻的可愛集合體，成為展場粉絲「入場第一站必拍打卡點」。

TOYZEROPLUS推出的全新聯名系列，以LuLu與咖波的「吃貨日常」為靈感，把兩隻療癒角色直接搬上餐桌！首推人氣商品「罐頭豬LuLu × 咖波疊疊樂漢堡」採磁吸結構，可自由拆組、玩貼貼互動，玩起來超紓壓；造型分成兩款—「招牌咖堡」：天藍色咖波化身漢堡內餡，淘氣模樣讓人直接想咬一口；「招牌Lu堡」：粉嫩LuLu夾在番茄、生菜間，呆萌表情大大擊中粉絲的心。兩款還能混搭成「全Lu堡」、「全咖堡」或「巨無霸漢堡」，收藏控真的會玩到停不下來！

另一款超熱賣話題新品，就是「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」—LuLu豬直接套上咖波的藍色外衣，懷裡抱著肉肉小道具，嘴角還沾到番茄醬，彷彿剛偷吃完漢堡的小孩，滿滿的吃貨魂讓粉絲秒融化，是會讓人一秒開心的「隨身療癒小夥伴」。

現場不只首賣聯名系列，多項展場限定必買清單一次看，包括：罐頭豬LuLu 驚喜滿罐2（驚嚇古墓款／古堡款）、PP X MONSTER 狗狗出沒 毛絨掛件盲盒、WASABI BEAR 外出小夥伴系列盲盒，由新一代超夯IP「芥末熊」登場，粉絲必收。

於TOYZEROPLUS攤位推出超殺不可錯過的限定活動，單筆滿800元＋追蹤IG，即送限量LuLu貼紙包（每日限量）；購買咖波商品滿2,000元，即贈限定招財咖波明信片，還有設計師玩具 抽抽樂、多款展場限定公仔等你開箱驚喜！

第22屆 TTF台北國際玩具創作大展

．時間：11/13(四）～11/15（六） 10：00～19：00、11/16(日） 10：00～18：00

．地點：華山1914文化創意產業園區 東2館(A80)

