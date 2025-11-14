小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

小熊軟糖開店了！ 德國必買軟糖「Bären Treff派對熊」正式降落台灣啦！這個在德國黑森林以天然果汁軟糖走紅近 30 年的品牌，11 月正式進駐台北誠品南西 B1，打造全台首間專門店。一走近店門口，就會看到繽紛糖果色裝潢、透明糖果罐與招牌紅色小熊，整個櫃位超夢幻，宛如直接踏進甜蜜派對現場！

圖／Bären Treff德國派對熊提供

Bären Treff主打100％德國原裝進口、0添加人工色素、人工香料，最高果汁含量可達27%，口感Q彈帶果香，不只大人喜歡，小孩也能安心吃，在德國當地更是小熊軟糖界的質感派選手，如今終於在台北誠品南西開出第一家店了。

開幕同步推出只有台北誠品南西才有的限定活動「Pick & Go 德國派對熊・夾夾購」，即日起至11月30日，只要250元起就能從多達35種造型與口味中自由夾取，打造你的專屬「軟糖派對杯」。其中最受歡迎的前五名口味包括：酸爆薯條造型軟糖、果感拼盤果肉軟糖、莓果口味軟糖、熱情芒果果肉軟糖，以及心愛酸蜜桃風味軟糖，都是現場客人夾不停的熱門選擇！

圖／Bären Treff德國派對熊提供

慶祝首店開幕，店櫃還推出一系列超有誠意的限定優惠：只要在櫃上拍照打卡、追蹤官方IG，就能獲得可愛的派對熊貼紙；消費不限金額還能以199元加購熊熊造型購物袋；滿899元即可玩「幸運轉盤」一次，甚至大包裝500g的軟糖還有滿千享九折，對於軟糖控來說根本就是囤貨黃金時刻。

圖／Bären Treff德國派對熊提供

另外，Bären Treff德國派對熊更貼心為本篇讀者獨家加碼限時福利，即日起至11月20 日，親臨門市並於結帳時出示通關密語「德國派對熊」或本新聞畫面截圖，即可免費兌換派對熊造型購物袋乙個，數量有限，贈完為止，小熊控完全必搶。

圖／Bären Treff德國派對熊提供

【Bären-Treff德國派對熊｜誠品生活南西】

．地址：台北市中山區南京西路14號B1

．電話：0965-445-736

